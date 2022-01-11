Principal nome do Shimizu, Carlinhos foca em grande 2022 no clube

Um dos principais nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos está focado em fazer um grande ano no clube japonês em 2022. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no país.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra

- Vou trabalhar muito neste ano para fazer uma grande temporada com o Shimizu e para melhorar meus números no clube. Estou muito motivado para essa temporada 2022. Espero que seja de alto nível para mim e para o clube - disse, antes de completar:

+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'

- Vamos trabalhar para fazer um grande ano e para ter sucesso nas competições que disputarmos. Estamos muito focados nisso - encerrou o atacante brasileiro.