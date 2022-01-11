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futebol

Principal nome do Shimizu, Carlinhos foca em grande 2022 no clube

Atacante brasileiro vem passando por grande momento no futebol asiático
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 14:17

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:17

Um dos principais nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos está focado em fazer um grande ano no clube japonês em 2022. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no país.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra
- Vou trabalhar muito neste ano para fazer uma grande temporada com o Shimizu e para melhorar meus números no clube. Estou muito motivado para essa temporada 2022. Espero que seja de alto nível para mim e para o clube - disse, antes de completar:
+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'
- Vamos trabalhar para fazer um grande ano e para ter sucesso nas competições que disputarmos. Estamos muito focados nisso - encerrou o atacante brasileiro.
Crédito: AtacantebrasileiroCarlinhosvivebommomentonoJapão(Divulgação/ShimizuS-Pulse

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