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futebol

Primeiro jogo entre Porto e Chelsea pode ser disputado na Espanha

Confronto válido pelas quartas de final da Champions League pode ser realizado em Sevilha, mas ainda não há confirmação oficial da Uefa e mudança é polêmica...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 09:22

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 09:22
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O primeiro confronto entre Porto e Chelsea pelas quartas de final da Champions League será disputado no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, segundo a “SkySport”. A Uefa ainda não se pronunciou oficialmente para explicar a situação, uma vez que Portugal não está na lista vermelha do Reino Unido.Até o dia 10 de março, quem chegasse de Portugal à Inglaterra teria que realizar uma quarentena obrigatória de 10 dias com o objetivo de prevenir a disseminação da Covid-19. No entanto, não há restrições entre pessoas que viagem de um país até o outro por conta do fim deste bloqueio realizado pelo Reino Unido.
> Veja a tabela da Champions League
A partida de ida está marcada para o dia sete de abril, enquanto a volta deve acontecer no próximo dia 13, no Stamford Bridge, em Londres. Nas oitavas de final, o Porto pôde jogar contra a Juventus no Estádio do Dragão, enquanto o jogo entre Atlético de Madrid e Chelsea, com mando dos espanhóis, foi disputado na Romênia.

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