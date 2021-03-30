Primeiro jogo entre Porto e Chelsea pode ser disputado na Espanha

O primeiro confronto entre Porto e Chelsea pelas quartas de final da Champions League será disputado no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, segundo a “SkySport”. A Uefa ainda não se pronunciou oficialmente para explicar a situação, uma vez que Portugal não está na lista vermelha do Reino Unido.Até o dia 10 de março, quem chegasse de Portugal à Inglaterra teria que realizar uma quarentena obrigatória de 10 dias com o objetivo de prevenir a disseminação da Covid-19. No entanto, não há restrições entre pessoas que viagem de um país até o outro por conta do fim deste bloqueio realizado pelo Reino Unido.