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Previsão de temporal: Prefeitura do Rio sugere adiar Vasco x Resende

De acordo com a Prefeitura, há previsão de chuvas muito fortes, acompanhadas de rajadas de vento forte e raios

Publicado em 

12 fev 2019 às 13:32

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 13:32

Maracanã Crédito: Gilvan de Souza | Flamengo
Ainda sofrendo consequências do último temporal, na última quarta-feira, o Rio de Janeiro deve sofrer com novos nas próximas horas. E, em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, a Prefeitura externou que avalia a possibilidade de decretar ponto facultativo nesta quarta (13), incluindo um pedido de adiamento do jogo entre Vasco e Resende, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara.
Além disso, a Prefeitura também pode pedir suspensão das aulas na rede municipal. Em relação ao jogo pelo Campeonato Carioca, cabe lembrar que as duas partidas pelas semifinais do turno já foram adiadas, pois seriam realizadas no último fim de semana, porém, por conta da tragédia ocorrida no CT do Ninho do Urubu, na qual dez jovens jogadores do Flamengo morreram e três ficaram feridos, os confrontos foram transferidos para quarta e quinta.
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) se pronunciará em instantes. Os clubes envolvidos, por sua vez, aguardam o posicionamento da entidade.
ALERTA RIO INFORMA
Através de ordem do prefeito Marcelo Crivella, as equipes da Guarda Municipal, da Geo-Rio e da Defesa Civil estão de prontidão a partir desta terça-feira, sendo que, segundo o Alerta Rio, a tempestade mais forte é esperada para esta quarta, justamente o dia de Vasco x Resende.
- O tempo muda hoje (terça-feira) no Rio devido à aproximação de uma frente fria. Segundo o Alerta Rio, serviço meteorológico da Prefeitura, há previsão de chuva forte a partir do final da tarde, acompanhada de raios e rajadas de vento.
- Na quarta (13), o tempo fica instável no município. Há previsão de pancadas de chuva forte a muito forte, acompanhadas de rajadas de vento forte e raios, a qualquer hora do dia, com maior intensidade a partir da tarde - comunicou o perfil do município.
Em tempo: o temporal da última quarta-feira provocou a a morte de sete pessoas, e fez com que a Prefeitura criasse um gabinete de crise, a estar reunido no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova. Foi informado ainda que, "caso seja necessário, três vias da cidade serão fechadas: Avenida Niemeyer, Alto da Boa Vista e Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá".
- Quero fazer um apelo às pessoas que vivem nas encostas e nas áreas mais íngremes: saiam de casa antes das chuvas - disse Marcelo Crivella.

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