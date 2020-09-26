AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Pressionado no cargo, Diniz completa 1 ano como treinador do São Paulo

Técnico tem duelo complicado neste sábado, contra o Internacional, pelo Brasileirão; aproveitamento geral do comandante no Tricolor é de 54,5% dos pontos disputados...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Fernando Diniz completa neste sábado um ano no comando do São Paulo. Em meio a altos e baixos e lidando com a pressão externa, o treinador alcança o número expressivo de 365 dias à frente do Tricolor justamente quando a equipe tem um duelo de extrema importância, contra o Internacional, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
TABELA>Veja a classificação do Brasileiro >Confira a classificação da fase de grupos da Copa Libertadores
Contratado com a missão de reformular o futebol do São Paulo e integrar os jovens jogadores das categorias de base no CT da Barra Funda, Diniz é o primeiro técnico a completar a marca desde Muricy Ramalho, em 2015. De lá para cá, nomes como Juan Carlos Osorio, Edgardo Bauza, Rogério Ceni e Cuca passaram pelo Tricolor, mas todos sem o devido sucesso.
Até aqui, Fernando Diniz conseguiu a sexta colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado, levou o clube até as quartas de final do Paulistão deste ano, e vive um momento delicado na Copa Libertadores. A campanha no Brasileirão 2020 é regular e a equipe está na terceira colocação na tabela.
Desde sua estreia, contra o Flamengo, no Maracanã, Diniz comandou o Tricolor do Morumbi em 44 oportunidades, com 20 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, sendo 58 gols marcados e 48 gols sofridos. O retrospecto geral é de 54,5% de aproveitamento pontos disputados.Embora a data seja festiva para o treinador do São Paulo, o momento não é dos melhores. A equipe foi recebida com protestos na tarde da última sexta, quando embarcou para Porto Alegre, e os torcedores organizados pediram a demissão do treinador. A diretoria de futebol segue mantendo o respaldo ao trabalho do comandante, mas os dois próximos jogos podem ser decisivos para o Tricolor.
Isto porque, neste sábado, às 19h, o São Paulo tem um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o vice-líder do torneio, com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Morumbi é a terceira, com 18. O líder Atlético-MG tem 21 e joga também nesta noite, contra o Grêmio.
Na quarta, o Tricolor decide sua permanência na Copa Libertadores em Buenos Aires, contra o River Plate. Se perder na Argentina, o São Paulo de Fernando Diniz estará eliminado da competição continental ainda na fase de grupos e com uma rodada de antecedência. O empate mantém a equipe viva no torneio, mas com remotas chances de chegar ao mata-mata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que novo tarifaço de Trump não deve decidir eleição a favor de Lula
Empresa
O jogo infinito das empresas que atravessam gerações
Homenagem a Camila Morgado na 3ª noite do 33º Festival de Cinema de Vitória
Camila Morgado é homenageada no no 33º Festival de Cinema de Vitória; veja como foi a festa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados