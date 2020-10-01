Pressão? Diretoria do Botafogo avalia mudanças na comissão técnica

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A pressão do Botafogo sobre os resultados recentes com Paulo Autuori não vem apenas dos torcedores. Nos bastidores, membros do Comitê Executivo de Futebol do clube de General Severiano avaliam a troca de treinador e vão debater nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco, sobre o futuro da comissão técnica.

Os dirigentes entendem que os resultados negativos começam a pesar. O Botafogo não vence há nove rodadas no Campeonato Brasileiro e amarga a penúltima colocação na classificação, com 11 pontos conquistados. Pela necessidade de resultados a curto prazo, a continuidade de Paulo Autuori será debatida.

Isto não significa que Paulo Autuori será demitido do Alvinegro. Haverá uma conversa entre os dirigentes nesta quinta-feira e, se houver um consenso, eles tomarão o próximo passo. Existe a possibilidade do atual treinador ser encaminhado a um cargo de gestão, como gerente de futebol, desocupado desde fevereiro.

Autuori já admitiu em algumas oportunidades que enxerga o ciclo da carreira como treinador acabado e que aceitou o convite para comandar o Botafogo por gratidão, pelo clube que o lançou no cenário do futebol brasileiro, em 1995. A relação desgastada com o futebol brasileiro e o dia a dia como técnico é um dos motivos que pesam por essa possível mudança.