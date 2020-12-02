Presidente eleito, Durcesio Mello acompanha treino do Botafogo e dá palavra de confiança aos jogadores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O treinamento do Botafogo teve duas presenças excepcionais. Nesta quarta-feira, o presidente eleito Durcesio Mello e o vice-presidente da chapa Vinícius Assumpção acompanharam a atividade realizada no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Na intenção de conhecer melhor as estruturas e sedes do Alvinegro, a dupla aproveitou para conversar com o elenco.

O futuro mandatário passou uma palavra de confiança aos jogadores, afirmando, entre outros fatos, que o Botafogo pode sair da atual situação na classificação do Campeonato Brasileiro - o Alvinegro é o 19º colocado, na zona de rebaixamento.

Durcesio e Vinícius conheceram o elenco de perto e também conversaram com Felipe Lucena, treinador que comandou a atividade na ausência de Eduardo Barroca, diagnosticado com Covid-19.

Mesmo sem assumir - a dupla só entra como presidente e vice, respectivamente - a partir do dia 1º de janeiro de 2021, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção quiseram dar todo reparo possível aos jogadores. Os dois deram uma palavra de confiança e estímulo ao elenco.