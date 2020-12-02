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Presidente eleito, Durcesio Mello acompanha treino do Botafogo e dá palavra de confiança aos jogadores

Ao lado do vice Vinícius Assumpção, futuro mandatário vê atividade no Nilton Santos, conversa com elenco e reafirma confiança para Alvinegro deixar a zona de rebaixamento...
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Publicado em 

02 dez 2020 às 19:03

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:03

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treinamento do Botafogo teve duas presenças excepcionais. Nesta quarta-feira, o presidente eleito Durcesio Mello e o vice-presidente da chapa Vinícius Assumpção acompanharam a atividade realizada no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Na intenção de conhecer melhor as estruturas e sedes do Alvinegro, a dupla aproveitou para conversar com o elenco.
O futuro mandatário passou uma palavra de confiança aos jogadores, afirmando, entre outros fatos, que o Botafogo pode sair da atual situação na classificação do Campeonato Brasileiro - o Alvinegro é o 19º colocado, na zona de rebaixamento.
Durcesio e Vinícius conheceram o elenco de perto e também conversaram com Felipe Lucena, treinador que comandou a atividade na ausência de Eduardo Barroca, diagnosticado com Covid-19.
Mesmo sem assumir - a dupla só entra como presidente e vice, respectivamente - a partir do dia 1º de janeiro de 2021, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção quiseram dar todo reparo possível aos jogadores. Os dois deram uma palavra de confiança e estímulo ao elenco.
Antes, Durcesio e Vinícius haviam conhecido outras sedes do Botafogo. Na última terça-feira, a dupla esteve presente em General Severiano para acompanhar o treinamento do time feminino, que briga por uma luta na elite do futebol brasileiro.

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