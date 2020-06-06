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futebol

Presidente do Sport comenta sobre situação de Hernane Brocador

Ciente das declarações do atacante, Milton Bivar garante que ainda não foi procurado pelo jogador...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 19:38

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 19:38

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Mesmo sem futebol, a torcida do Sport acompanha a novela Hernane Brocador de camarote. Após manifestar a insatisfação com salários atrasados, o presidente do Leão admitiu que o atleta pode realmente deixar o clube nas próximas semanas.E MAIS:Marlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no UcranianoNapoli busca a contratação de Osimhen, do LilleRicardinho fala sobre a expectativa de trabalhar com Guto FerreiraApesar de confirmar uma possível saída, o dirigente afirmou que o atleta ainda não manifestou o desejo de maneira oficial.
‘O Hernane não me procurou, não procurou ninguém da diretoria, e a gente ainda está aguardando’, disse ao Diário de Pernambuco. ‘Neste momento da pandemia, as pessoas ficam muito tempo enclausuradas e está todo mundo com os nervos à flor da pele. Temos que ter muita calma, muito cuidado para não nos precipitar e tomar decisões erradas", destacou Bivar.
Desde o começo da pandemia, a diretoria do Sport trabalha incessantemente para amenizar o prejuízo financeiro do clube. Com atrasos salariais e dispensa de alguns profissionais do departamento de futebol, a saída de Brocador poderia dar um respiro aos cofres do Leão. E MAIS:

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