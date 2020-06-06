Presidente do Sport comenta sobre situação de Hernane Brocador

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Mesmo sem futebol, a torcida do Sport acompanha a novela Hernane Brocador de camarote. Após manifestar a insatisfação com salários atrasados, o presidente do Leão admitiu que o atleta pode realmente deixar o clube nas próximas semanas.E MAIS:Marlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no UcranianoNapoli busca a contratação de Osimhen, do LilleRicardinho fala sobre a expectativa de trabalhar com Guto FerreiraApesar de confirmar uma possível saída, o dirigente afirmou que o atleta ainda não manifestou o desejo de maneira oficial.

‘O Hernane não me procurou, não procurou ninguém da diretoria, e a gente ainda está aguardando’, disse ao Diário de Pernambuco. ‘Neste momento da pandemia, as pessoas ficam muito tempo enclausuradas e está todo mundo com os nervos à flor da pele. Temos que ter muita calma, muito cuidado para não nos precipitar e tomar decisões erradas", destacou Bivar.