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Presidente do Sport admite que ainda sonha com a chegada de André

De acordo com Milton Bivar, o Leão retoma as negociações em caso de redução nos valores...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 21:51

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 21:51

Crédito: AFP
Em busca de reforços para melhorar a qualidade do elenco no Campeonato Brasileiro, o Sport está na caça de atacantes e André, encostado no Grêmio, é o verdadeiro sonho de consumo da diretoria.Em conversa com o Globo Esporte, o presidente Milton Bivar admitiu que, caso o Tricolor dos Pampas abaixe os valores da negociação de empréstimo, ele retoma as conversas para contratar o atleta.
‘Eu procurei, mas os números não ficaram bons para a gente. Se mudar os números, se baixar os números, eu quero’, declarou, antes de contratar:
‘A melhor situação seria ele no Grêmio e o Grêmio arcar com boa parte do salário. Ele livre no mercado, fica pior ainda. O problema é a questão salarial. Porque inclusive o Sport deve a ele também, de 2018. Não pagaram e aí o menino tem direito a receber. Para fechar com ele, tem que acertar o atraso’.
Vale lembrar que, na semana passada, o técnico Renato Gaúcho afirmou que poderia reutilizar o jogador no Brasileirão, mas a diretoria do Tricolor ainda quer a negociação de André.

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