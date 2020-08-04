Presidente do Sport admite que ainda sonha com a chegada de André

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Em busca de reforços para melhorar a qualidade do elenco no Campeonato Brasileiro, o Sport está na caça de atacantes e André, encostado no Grêmio, é o verdadeiro sonho de consumo da diretoria.Em conversa com o Globo Esporte, o presidente Milton Bivar admitiu que, caso o Tricolor dos Pampas abaixe os valores da negociação de empréstimo, ele retoma as conversas para contratar o atleta.

‘Eu procurei, mas os números não ficaram bons para a gente. Se mudar os números, se baixar os números, eu quero’, declarou, antes de contratar:

‘A melhor situação seria ele no Grêmio e o Grêmio arcar com boa parte do salário. Ele livre no mercado, fica pior ainda. O problema é a questão salarial. Porque inclusive o Sport deve a ele também, de 2018. Não pagaram e aí o menino tem direito a receber. Para fechar com ele, tem que acertar o atraso’.