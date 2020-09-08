Presidente do Lyon nega negociações com Barcelona por Memphis Depay

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou que não teve conversas com o Barcelona e que não vai vender Memphis Depay. Em declarações ao portal “Get Football News France”, o mandatário afirmou que o holandês poderia ter saído antes do início da nova temporada do calendário francês. Atacante só tem mais um ano de contrato com clube.

- Memphis poderia ter ido em agosto, mas agora deve ficar com a gente por toda a temporada. Ao contrário do que li, não há negociações com o Barça. E não acredito que o Lyon se interesse na saída do seu capitão depois de uma temporada difícil.As palavras de Aulas podem servir como intimidação para que o Barcelona pague ao Lyon os 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) que o clube gostaria de receber por Depay. Caso os franceses não aceitam nenhuma oferta, o jogador poderia sair de graça no próximo ano. O clube francês não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada.