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futebol

Presidente do Lyon nega negociações com Barcelona por Memphis Depay

Jean-Michel Aulas afirmou que não tem interesse de vender atacante holandês neste momento. Jogador só tem mais um ano de contrato e pode sair de graça em 2021...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 10:44
Crédito: Damien LG/Lyon
O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou que não teve conversas com o Barcelona e que não vai vender Memphis Depay. Em declarações ao portal “Get Football News France”, o mandatário afirmou que o holandês poderia ter saído antes do início da nova temporada do calendário francês. Atacante só tem mais um ano de contrato com clube.
- Memphis poderia ter ido em agosto, mas agora deve ficar com a gente por toda a temporada. Ao contrário do que li, não há negociações com o Barça. E não acredito que o Lyon se interesse na saída do seu capitão depois de uma temporada difícil.As palavras de Aulas podem servir como intimidação para que o Barcelona pague ao Lyon os 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) que o clube gostaria de receber por Depay. Caso os franceses não aceitam nenhuma oferta, o jogador poderia sair de graça no próximo ano. O clube francês não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada.

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