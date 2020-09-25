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futebol

Presidente do Lyon diz ter feito oferta contratual irrecusável por Depay

Jean-Michel Aulas tenta manter o atacante holandês na equipe, mas contrato de Depay termina em 2021. Caso não aceite renovação, atleta pode sair de graça no próximo ano...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 09:12
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Apesar do interesse do Barcelona, crescem as esperanças de que Memphis Depay possa seguir no Lyon. O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, afirmou em entrevista à “RMC” que ofereceu ao atacante holandês uma oferta de renovação de contrato. Os culés se encontram em um momento de dificuldade financeira e não devem chegar em valores pedidos pelo clube francês.- Fiz uma proposta de renovação que, em princípio, não se pode recusar a menos que estejamos no final de seu contrato. Estou em harmonia com a minha consciência. É uma boa oferta. Espero que Depay siga no Lyon. Não há nada impossível. Foi feito o possível para que ele fique. Se não ficar, vamos nos adaptar.
Depay está em seu último ano de contrato com o Lyon e, caso não aceite a oferta de renovação, pode deixar o clube sem custos em 2021. A janela de transferências do verão europeu se encerra no dia cinco de outubro e a partir de janeiro, o holandês poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

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