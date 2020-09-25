Presidente do Lyon diz ter feito oferta contratual irrecusável por Depay

Apesar do interesse do Barcelona, crescem as esperanças de que Memphis Depay possa seguir no Lyon. O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, afirmou em entrevista à “RMC” que ofereceu ao atacante holandês uma oferta de renovação de contrato. Os culés se encontram em um momento de dificuldade financeira e não devem chegar em valores pedidos pelo clube francês.- Fiz uma proposta de renovação que, em princípio, não se pode recusar a menos que estejamos no final de seu contrato. Estou em harmonia com a minha consciência. É uma boa oferta. Espero que Depay siga no Lyon. Não há nada impossível. Foi feito o possível para que ele fique. Se não ficar, vamos nos adaptar.
Depay está em seu último ano de contrato com o Lyon e, caso não aceite a oferta de renovação, pode deixar o clube sem custos em 2021. A janela de transferências do verão europeu se encerra no dia cinco de outubro e a partir de janeiro, o holandês poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe.