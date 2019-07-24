Polêmica

Presidente do Goiás rebate críticas por vídeo: "Falso puritanismo"

Marcelo Almeida afirmou que não concorda com as críticas feitas ao vídeo com mulheres e não vê motivos para polêmicas

O Goiás usou modelos em vídeo sensual para divulgar noco uniforme Crédito: Goiás/Divulgação

No último domingo, o Goiás divulgou uma prévia de sua nova linha de camisas utilizando duas mulheres em um vídeo sensual. O vídeo gerou repercussão polêmica e diversas pessoas pediram para a publicação ser retirada das redes sociais do clube. No entanto, o presidente do Esmeraldino, Marcelo Almeida, afirmou que não concorda com as críticas feitas ao vídeo e não vê motivos para polêmicas.

"Vi maldade, na verdade. Não consegui enxergar excesso ou sexismo. O que vi foi um falso puritanismo. Não teve tanto sensualismo e nem motivo para tanta polêmica. Eu vi um vídeo externando a beleza da mulher goiana, que é a uma característica de nosso estado. Não vi exploração de imagem", disse Marcelo Almeida, em entrevista feita pelo GloboEsporte.com.

No fim da noite da última terça-feira, o clube divulgou uma nova prévia da camisa 1, sem as mulheres.

As novas camisas 1 e 2 do Goiás são as primeiras de marca própria do clube. Os uniformes serão lançados nesta quarta-feira, em evento na sede do clube. O Esmeraldino rompeu contrato com a Topper no começo de julho. O nome da nova marca ainda não foi divulgado.

