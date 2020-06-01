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Presidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporada

Em entrevista, Massimo Cellino não entrou em muitos detalhes da negociação com os catalães, afirmou ter recebido ligação do PSG, mas disse que jogador que ficar na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 11:54

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 11:54

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O presidente do Brescia, Massimo Cellino, deu detalhes da oferta que o Barcelona fez pelo jovem Sandro Tonali, em entrevista ao “Corriere dello Sport”. O polêmico mandatário também revelou quais são os destinos preferidos do “novo Pirlo” que é tratado como a nova joia do futebol italiano. Aos 20 anos, o meio-campista desperta interesse em outros grandes clubes europeus além dos culés.
A oferta dos catalães foi alta em um período antes da crise do coronavírus atingir a equipe e provocar uma mudança na forma de pensar o mercado de transferências.
- O Barcelona havia alcançado os 65 milhões de euros (R$ 391 milhões) e dois jogadores muito interessantes em torno de 7,5 milhões de euros (R$ 45 milhões) cada um. Um era um jogador defensivo. Acredito que os líderes catalães receberam uma resposta que não gostaram - disse Cellino, sem entrar em mais detalhes.
Além disso, o polêmico mandatário afirmou quais são os clubes interessados no italiano e os destinos mais prováveis.
- Ele não quer ir para a França. Juventus e Inter são os destinos preferidos. De Laurentiis (presidente do Napoli) me ofereceu 40 milhões de euros (R$ 241 milhões), a Fiorentina está pronta para fazer ofertas, mas seu destino está bem selado - afirmou o presidente após confirmar o interesse do PSG e afirmar que recebeu uma ligação do presidente do gigante francês, Nasser Al-Khelaifi.
Sandro Tonali é um dos destaques do Brescia na temporada e fez 23 jogos com a camisa da equipe pelo Campeonato Italiano, marcou um gol e deu outras cinco assistências. O jovem foi alvo de muitos elogios de Massimo Cellino, mas parece cada vez mais pronto para dar um salto em sua carreira.E MAIS:Antes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do BarcelonaShakhtar vence o Dínamo de Kiev com brilho de brasileirosRicharlison lembra declaração de Jesus sobre Flamengo na Premier League: 'Top 6 é meio pesado'Governo britânico anuncia retomada das competições esportivas E MAIS:

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