Presidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporada

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O presidente do Brescia, Massimo Cellino, deu detalhes da oferta que o Barcelona fez pelo jovem Sandro Tonali, em entrevista ao “Corriere dello Sport”. O polêmico mandatário também revelou quais são os destinos preferidos do “novo Pirlo” que é tratado como a nova joia do futebol italiano. Aos 20 anos, o meio-campista desperta interesse em outros grandes clubes europeus além dos culés.

A oferta dos catalães foi alta em um período antes da crise do coronavírus atingir a equipe e provocar uma mudança na forma de pensar o mercado de transferências.

- O Barcelona havia alcançado os 65 milhões de euros (R$ 391 milhões) e dois jogadores muito interessantes em torno de 7,5 milhões de euros (R$ 45 milhões) cada um. Um era um jogador defensivo. Acredito que os líderes catalães receberam uma resposta que não gostaram - disse Cellino, sem entrar em mais detalhes.

Além disso, o polêmico mandatário afirmou quais são os clubes interessados no italiano e os destinos mais prováveis.

- Ele não quer ir para a França. Juventus e Inter são os destinos preferidos. De Laurentiis (presidente do Napoli) me ofereceu 40 milhões de euros (R$ 241 milhões), a Fiorentina está pronta para fazer ofertas, mas seu destino está bem selado - afirmou o presidente após confirmar o interesse do PSG e afirmar que recebeu uma ligação do presidente do gigante francês, Nasser Al-Khelaifi.