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futebol

Presidente do Botafogo testa positivo para Covid-19

Clube informou que Durcesio Mello testou positivo após realizar o exame na manhã desta quinta-feira; mandatário tem sintomas leves e está sendo acompanhado por médicos...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 12:28

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:28

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, testou positivo para Covid-19. O clube informou, via assessoria de imprensa, que o mandatário reagiu ao vírus após a realização de um exame na manhã desta quinta-feira. Ele tem sintomas leves e está sendo acompanhado pelo Departamento Médico do clube.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
O presidente é o quinto que convive diariamente com o elenco profissional que testa positivo para o coronavírus. Antes, o lateral-direito Rafael e três membros da comissão técnica também tiveram a doença durante exames na reapresentação do plantel para a pré-temporada.
O presidente, vale lembrar, esteve em Taubaté na última segunda-feira para acompanhar a estreia do Botafogo na Copinha, contra a Aparecidense. Recentemente, três jogadores do time sub-20 do Alvinegro também testaram positivo para o Covid-19.
Agora, Durcesio ficará afastado do Glorioso para repousar e se recuperar, tendo assistência dos médicos do clube.
Crédito: DurcesioMelloéopresidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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