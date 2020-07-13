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Presidente da Liga Espanhola critica decisão do CAS sobre caso entre Manchester City e Uefa

Javier Tebas não gostou nada de saber que a máxima instância do esporte anulou a decisão da Uefa e liberou o clube inglês a participar das próximas edições da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 12:45

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 12:45

Crédito: AFP
O assunto do dia envolvendo a anulação da decisão da Uefa de excluir o Manchester City das duas próximas edições da Liga dos Campeões ainda vai dar muito assunto no Velho Continente. Após a divulgação do resultado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), o presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, criticou o veredito.
- Temos que reavaliar se o CAS é o órgão apropriado para apelar das decisões institucionais no futebol. A Suíça é um país com uma grande história de arbitragem, o CAS não está de acordo com os padrões - disse Tebas.
Torcedor declarado do Real Madrid, Javier Tebas é um crítico do modelo de gestão de clubes como Manchester City e PSG, que têm investimentos árabes. Na atual edição da Liga dos Campeões, o Real Madrid, de Tebas, encara o City pelas oitavas de final.

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