Presidente da Liga Espanhola critica decisão do CAS sobre caso entre Manchester City e Uefa

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O assunto do dia envolvendo a anulação da decisão da Uefa de excluir o Manchester City das duas próximas edições da Liga dos Campeões ainda vai dar muito assunto no Velho Continente. Após a divulgação do resultado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), o presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, criticou o veredito.

- Temos que reavaliar se o CAS é o órgão apropriado para apelar das decisões institucionais no futebol. A Suíça é um país com uma grande história de arbitragem, o CAS não está de acordo com os padrões - disse Tebas.