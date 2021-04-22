Presidente da La Liga garante que não haverá punição para Real Madrid e Barcelona

Javier Tebas, presidente da La Liga, garantiu que não irá punir Barcelona ou Real Madrid por conta da criação da Superliga Europeia. Em coletiva de imprensa, o mandatário afirmou que irá buscar por medidas que possam proteger as ligas nacionais.- Não estamos falando em sanções. O mais importante é que eles foram punidos pelos torcedores, que provaram que os clubes não estavam fazendo um favor para o futebol europeu. Acredito que temos que realizar medidas protetoras para que isso não aconteça novamente.