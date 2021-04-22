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Presidente da La Liga garante que não haverá punição para Real Madrid e Barcelona

Javier Tebas afirmou que os clubes foram punidos pelos torcedores de futebol que protestaram contra a criação da Superliga e derrubou projeto de Laporta e Pérez...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 11:43
Crédito: AFP
Javier Tebas, presidente da La Liga, garantiu que não irá punir Barcelona ou Real Madrid por conta da criação da Superliga Europeia. Em coletiva de imprensa, o mandatário afirmou que irá buscar por medidas que possam proteger as ligas nacionais.- Não estamos falando em sanções. O mais importante é que eles foram punidos pelos torcedores, que provaram que os clubes não estavam fazendo um favor para o futebol europeu. Acredito que temos que realizar medidas protetoras para que isso não aconteça novamente.
Tebas se mostrou confiante de que a Superliga, da maneira como foi concebida, não é mais uma ameaça para os campeonatos nacionais. O presidente da La Liga também afirmou que se o projeto fosse bom, não seria criado de forma clandestina.

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