Presidente da La Liga diz que PSG não respeita o Fair Play financeiro: 'Eles trapaceiam. O Real Madrid, não'

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Acostumado a não ter papas na língua, Javier Tebas, presidente da liga espanhola de futebol, a La Liga, voltou a provocar o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, em apresentação do novo patrocinador do Campeonato Espanhol, o dirigente disse que os franceses "não respeitam o Fair Play financeiro".- O Real Madrid tem sido, de longe, o melhor clube da Europa, no que diz respeito a gerir a questão da pandemia a nível econômico. O PSG trapaceia. O Real Madrid, não. Além disso, o Real Madrid não é um "clube do Estado" - disse Tebas.

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O mandatário ainda falou mais e disse que os franceses tiveram diminuição na renda, o que fica ainda mais difícil da equipe de Nasser Al-Khelaïfi lidar com altos gastos.

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