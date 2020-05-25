Premier League feminina é suspensa por conta do coronavírus

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O Women's Premier (Campeonato Inglês feminino) não resistiu ao COVID-19. A Federação Inglesa confirmou nesta segunda-feira que a competição está suspensa devido à crise de saúde. A Segunda Divisão também sofreu da mesma decisão.

Apesar de meses de negociação para retomar a temporada, nenhuma solução foi encontrada para essa circunstância. Muitos clubes pediram a chegada de um fundo de solidariedade, como foi feito na Bundesliga Feminina, mas essa proposta não foi aceita.

Ainda não foram divulgados detalhes de como o campeonato será resolvido em termos de título, qualificação, rebaixamento ou classificação para a Liga dos Campeões. Várias propostas foram enviadas à FA, que decidirá qual é a mais justa.

O atual líder é o Manchester City, com quatro pontos de vantagem e um jogo a mais do que o segundo colocado, o Chelsea. O terceiro colocado é o Arsenal.