Premier League feminina é suspensa por conta do coronavírus

O Women's Premier (Campeonato Inglês feminino) não resistiu ao COVID-19. A Federação Inglesa confirmou nesta segunda-feira que a competição está suspensa devido à crise de saúde. A Segunda Divisão também sofreu da mesma decisão.
Apesar de meses de negociação para retomar a temporada, nenhuma solução foi encontrada para essa circunstância. Muitos clubes pediram a chegada de um fundo de solidariedade, como foi feito na Bundesliga Feminina, mas essa proposta não foi aceita.
Ainda não foram divulgados detalhes de como o campeonato será resolvido em termos de título, qualificação, rebaixamento ou classificação para a Liga dos Campeões. Várias propostas foram enviadas à FA, que decidirá qual é a mais justa.
O atual líder é o Manchester City, com quatro pontos de vantagem e um jogo a mais do que o segundo colocado, o Chelsea. O terceiro colocado é o Arsenal.
A opção para resolver a temporada é a de um sistema de pontos por jogo, assim como aconteceu na Liga Francesa. Trata-se de dividir os pontos entre os jogos disputados. Se esse método fosse adotado, o Chelsea seria campeão e iria para a Liga dos Campeões junto com o Manchester City, enquanto o Arsenal estaria fora das competições europeias.E MAIS:Ricardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPGTNT exibe rivalidades históricas da Uefa Champions LeagueJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesPerto do título, time de Ratão volta a jogar na Eslováquia E MAIS: