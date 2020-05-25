Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Premier League feminina é suspensa por conta do coronavírus

Na Espanha e França também foram cancelados os campeonatos.
Ainda não se sabe quem será campeão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 15:22

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação
O Women's Premier (Campeonato Inglês feminino) não resistiu ao COVID-19. A Federação Inglesa confirmou nesta segunda-feira que a competição está suspensa devido à crise de saúde. A Segunda Divisão também sofreu da mesma decisão.
Apesar de meses de negociação para retomar a temporada, nenhuma solução foi encontrada para essa circunstância. Muitos clubes pediram a chegada de um fundo de solidariedade, como foi feito na Bundesliga Feminina, mas essa proposta não foi aceita.
Ainda não foram divulgados detalhes de como o campeonato será resolvido em termos de título, qualificação, rebaixamento ou classificação para a Liga dos Campeões. Várias propostas foram enviadas à FA, que decidirá qual é a mais justa.
O atual líder é o Manchester City, com quatro pontos de vantagem e um jogo a mais do que o segundo colocado, o Chelsea. O terceiro colocado é o Arsenal.
A opção para resolver a temporada é a de um sistema de pontos por jogo, assim como aconteceu na Liga Francesa. Trata-se de dividir os pontos entre os jogos disputados. Se esse método fosse adotado, o Chelsea seria campeão e iria para a Liga dos Campeões junto com o Manchester City, enquanto o Arsenal estaria fora das competições europeias.E MAIS:Ricardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPGTNT exibe rivalidades históricas da Uefa Champions LeagueJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesPerto do título, time de Ratão volta a jogar na Eslováquia E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados