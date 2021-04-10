Prefeito de Suzano visita nova sede do União Suzano e recebe camisa das mãos do presidente do clube

Crédito: Presidente do União Suzano recebeu o prefeito da cidade na sede do clube (Jackline Lima

Enquanto aguarda a definição para o inicio do Campeonato Paulista da 2ª divisão, o União Suzano Atlético Clube segue se movimentando nos bastidores para fazer uma grande campanha em 2021. Além de mapear o mercado em busca dos reforços, a diretoria atua na estruturação do clube de um modo geral.

Na manhã desta sexta-feira, o presidente Jouber Andrade recebeu a importante visita do prefeito de Suzano, o senhor Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, na nova sede do clube. Ao lado do prefeito, também marcaram presença o Secretário de Esportes, Arnaldo Marin Jr, o Nardinho, e o Secretário de Assuntos Estratégicos e Vigilância Sanitária, Mauro Vaz.

Na visita, os convidados conheceram todas as acomodações da sede, na rua Baruel e ficaram encantados com o alojamento padrão cinco estrelas que foi montado pela atual diretoria. No encontro o presidente Jouber Andrade aproveitou para falar sobre o projeto que vem sendo realizado n atual gestão.

- Ficamos muito agradecidos com a atenção que o clube vem recebendo pelos gestores da cidade. É um enorme prazer receber a visita do prefeito e de seus secretários, isso prova que estamos no caminho certo. Nosso único pensamento é devolver para Suzano aquilo que a cidade tem de melhor. Suzano tem raiz no esporte, é uma cidade com espirito de vitória, com esse pensamento estamos reconstruindo o Usac - disse Jouber Andrade.