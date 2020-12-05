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futebol

‘Precoce’, Gabriel Veron completa um ano do primeiro gol como profissional

Atacante entra em campo no clássico no mesmo dia em que festejou tentos contra o Goiás
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 08:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entra em campo contra o Santos, às 17h (horário de Brasília) na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, com Gabriel Veron em campo. A data é especial para o atacante, uma vez que neste sábado (5) ele completa um ano do primeiro gol como profissional.
Confira a tabela do Brasileirão 2020
Contra o Goiás, no Brinco de Ouro da Princesa, ele marcou duas vezes e deu assistência para Dudu na goleada por 5 a 1, após entrar aos 11 minutos do segundo tempo em uma partida sem aspirações para o Verdão. Veron havia feito a estreia uma semana antes, diante do Fluminense.
– É uma alegria imensa relembrar esse primeiro gol na minha carreira como profissional. Sempre sonhei em marcar e ir comemorar com a torcida. A sensação é maravilhosa, além de poder contribuir com a equipe e deixar nossos torcedores felizes. O objetivo final do futebol é o gol, e fico muito satisfeito em ajudar o Palmeiras de alguma forma – afirmou Veron.De lá para cá, o atacante tornou-se fundamental. Completou a maioridade em setembro e acumula dez gols e cinco assistências no time principal. Só na atual temporada são oito tentos e quatro passes para gol. Ele tem melhor início de carreira do que Gabriel Jesus e Vinícius Júnior.
Veron é a Cria da Academia com mais participações em gols em 2020 e só com Abel Ferreira marcou quatro vezes, dividindo o posto de artilheiro com Raphael Veiga no período.
Será a segunda participação de Gabriel Veron contra o rival da Baixada. Ele jogou no empate sem gols no Pacaembu, pelo Paulistão. Em dois clássicos no Brasileirão, ele deixou a marca dele contra o Corinthians, fora de casa.
Novamente como visitante, o jovem de 18 anos tem outra oportunidade de guiar o Palmeiras a mais uma vitória no Nacional e manter o time na briga por mais uma conquista na temporada.

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