Precisando vender jogadores, Juventus estuda negociar Dybala

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Há um ano, Paulo Dybala quase deixou a Juventus para rumar à Premier League. Agora, segundo a "Gazzetta dello Sport", o futuro do argentino está no ar novamente. A direção da Velha Senhora precisa vender jogadores e vê no argentino a única possibilidade de lucrar um alto valor com seu ativo.

Com Andrea Pirlo encarregado de comandar o clube, a Juventus precisa de dinheiro para reforços, principalmente após a crise econômica causada pelo coronavírus. Assim, é muito provável que Dybala entre na lista de transferências.