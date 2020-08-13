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futebol

Precisando vender jogadores, Juventus estuda negociar Dybala

Como a saída de Cristiano Ronaldo está descartada, a direção
da Velha Senhora vê no argentino uma chance de lucrar...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:25

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:25

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Há um ano, Paulo Dybala quase deixou a Juventus para rumar à Premier League. Agora, segundo a "Gazzetta dello Sport", o futuro do argentino está no ar novamente. A direção da Velha Senhora precisa vender jogadores e vê no argentino a única possibilidade de lucrar um alto valor com seu ativo.
Com Andrea Pirlo encarregado de comandar o clube, a Juventus precisa de dinheiro para reforços, principalmente após a crise econômica causada pelo coronavírus. Assim, é muito provável que Dybala entre na lista de transferências.
Ainda de acordo com a publicação, não é provável que Pirlo queira se livrar facilmente de Dybala. Principal jogador do Campeonato Italiano, o argentino marcou 11 gols e deu 11 assistências no título conquistado pela Juventus.

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