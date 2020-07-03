'Precisamos melhorar e isso é só com o tempo', diz Ramon

Crédito: 'O time se soltou mais no segundo tempo', afirmou Ramon Menezes (Reprodução / VascoTV

O técnico Ramon Menezes destacou a mudança de postura do Vasco neste reinício de temporada. Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, em jogo que custou a eliminação da equipe na Taça Rio, o comandante cruz-maltino apontou o que causou o contraste em relação à partida anterior.

- A gente sabe que foram praticamente três semanas de treino. Fico muito feliz, porque seguimos o que nós pensamos e queremos mudanças de comportamento. Com o fato do elenco ter tempo de recuperação, hoje tivemos um pouco de dificuldade, sabemos que precisamos evoluir nisso. O adversário também dificultou muito nossas ações e erramos coisas que não erramos no primeiro jogo, como acelerar as jogadas. Mas, no segundo tempo, o time se soltou mais e o pessoal que está entrando teve uma mudança de comportamento. É continuar a trabalhar - e, em seguida, detalhou:

- O Madureira já criou mais dificuldades, ao contrário do Macaé. Saio satisfeito, mas sabendo que precisamos trabalhar muito - complementou.

O técnico falou sobre onde a equipe precisa evoluir.