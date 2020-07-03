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'Precisamos melhorar e isso é só com o tempo', diz Ramon

Técnico diz que o Vasco apresentou mais erros nesta quinta, contra o Madureira, do que na partida anterior, mas se mostra satisfeito com a dedicação do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 02:49

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 02:49

Crédito: 'O time se soltou mais no segundo tempo', afirmou Ramon Menezes (Reprodução / VascoTV
O técnico Ramon Menezes destacou a mudança de postura do Vasco neste reinício de temporada. Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, em jogo que custou a eliminação da equipe na Taça Rio, o comandante cruz-maltino apontou o que causou o contraste em relação à partida anterior.
- A gente sabe que foram praticamente três semanas de treino. Fico muito feliz, porque seguimos o que nós pensamos e queremos mudanças de comportamento. Com o fato do elenco ter tempo de recuperação, hoje tivemos um pouco de dificuldade, sabemos que precisamos evoluir nisso. O adversário também dificultou muito nossas ações e erramos coisas que não erramos no primeiro jogo, como acelerar as jogadas. Mas, no segundo tempo, o time se soltou mais e o pessoal que está entrando teve uma mudança de comportamento. É continuar a trabalhar - e, em seguida, detalhou:
- O Madureira já criou mais dificuldades, ao contrário do Macaé. Saio satisfeito, mas sabendo que precisamos trabalhar muito - complementou.
O técnico falou sobre onde a equipe precisa evoluir.
- Precisamos melhorar e isso é com o tempo. Tenho muita confiança de que vamos crescer muito. Além disto, não dar continuidade no campeonato é ruim. Lutamos muito, mas não conseguimos - disse.

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