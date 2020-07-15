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futebol

Possíveis chegadas de Lautaro e Neymar agradam Luis Suárez

Uruguaio não vê argentino como concorrente e diz que ajudaria camisa 10 da Inter de Milão. Suárez também elogiou brasileiro do PSG e diz que tudo pode acontecer no futebol...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 11:41

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:41

Crédito: Suárez tem a possibilidade de reeditar trio ao lado de Messi e Neymar (AFP
Luis Suárez concedeu entrevista ao “Mundo Deportivo” e comentou sobre a possibilidade do atual elenco ter o acréscimo de Lautaro Martínez e Neymar para a próxima temporada. Embora a concorrência possa aumentar no setor ofensivo, o uruguaio afirmou que esse “problema” seria do treinador do Barcelona e não vê suas suas contratações como impossíveis.
- O problema seria do treinador na hora de decidir (quem entrar em campo), mas acredito que todos os grandes jogadores são bem-vindos. Todo mundo conhece a qualidade do Ney, o carinho que tem pelo clube, o carinho que torcedores e nós temos por ele. A situação que o mundo vive é complicada, mas nada é impossível no futebol.
O camisa nove não vê problema nas especulações com a possível chegada do argentino da Inter de Milão, apesar de ser um concorrente para sua posição.
- É um jogador que vem rendendo em um bom nível na Itália. Se vier, será para ajudar. É um atleta jovem e que precisa de gente experiente ao lado. Deve aprender diferentes conceitos o qual não está acostumado.
Nas últimas semanas, o Barça se afastou das negociações após a multa de Lautaro Martínez expirar e a crise financeira ter atingido em cheio o clube. As duas principais operações para este mercado são muito caras para o momento atual do futebol. O único movimento blaugrana concretizado foi a vinda de Pjanic.

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