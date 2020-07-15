Possíveis chegadas de Lautaro e Neymar agradam Luis Suárez

Crédito: Suárez tem a possibilidade de reeditar trio ao lado de Messi e Neymar (AFP

Luis Suárez concedeu entrevista ao “Mundo Deportivo” e comentou sobre a possibilidade do atual elenco ter o acréscimo de Lautaro Martínez e Neymar para a próxima temporada. Embora a concorrência possa aumentar no setor ofensivo, o uruguaio afirmou que esse “problema” seria do treinador do Barcelona e não vê suas suas contratações como impossíveis.

- O problema seria do treinador na hora de decidir (quem entrar em campo), mas acredito que todos os grandes jogadores são bem-vindos. Todo mundo conhece a qualidade do Ney, o carinho que tem pelo clube, o carinho que torcedores e nós temos por ele. A situação que o mundo vive é complicada, mas nada é impossível no futebol.

O camisa nove não vê problema nas especulações com a possível chegada do argentino da Inter de Milão, apesar de ser um concorrente para sua posição.

- É um jogador que vem rendendo em um bom nível na Itália. Se vier, será para ajudar. É um atleta jovem e que precisa de gente experiente ao lado. Deve aprender diferentes conceitos o qual não está acostumado.