Portugueses são decisivos e Wolverhampton vence o Arsenal fora de casa pelo Campeonato Inglês

O lobo uivou. Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Wolverhampton visitou o Arsenal no Emirates Stadium e saiu de Londres com os três pontos na bagagem. Com gols dos portugueses Pedro Neto e Daniel Podence, o time de Nuno Espírito Santo venceu os Gunners por 2 a 1. Gabriel Magalhães fez para os donos da casa.
SEGUNDO TEMPO PARECIDOA etapa final seguiu o roteiro dos 45 minutos iniciais e continuou bem movimentada. Com o placar adverso, o Arsenal se lançou ao ataque e criou as melhores oportunidades de gol, mas não conseguiu balançar as redes de Rui Patrício. Com Adama Traoré e Pedro Neto na frente, os Wolves apostavam em lances rápidos e jogadas de contra-ataque.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Arsenal tem um clássico londrino. Os Gunners encaram o Tottenham, fora de casa, no domingo (6). Antes, porém, o time de Mikel Arteta enfrenta o Rapid Wien, da Áustria, pela Liga Europa. O Wolverhampton volta a campo também no domingo para enfrentar o Liverpool, em Anfield.