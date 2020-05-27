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futebol

Porto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-Germain

Lateral esquerdo brasileiro estava na lista de transferências dos Dragões por necessidade financeira do clube português. PSG se reforça em setor que deve sofrer perdas...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 12:56

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 12:56

Crédito: Reprodução/Twitter
O lateral esquerdo Alex Telles acertou sua transferência para o Paris Saint-Germain para a próxima temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. O Porto já havia anunciado a necessidade de vender algumas estrelas do time para não sofrer punições por conta do Fair-Play Financeiro. O negócio foi fechado em cerca de 25 milhões de euros (R$ 147 milhões).
Apesar da operação ter sido divulgada, o anúncio oficial só deve acontecer após o final desta temporada. O brasileiro ainda terá 10 partidas para fazer pelo Campeonato Português com os Dragões, além de disputar a final da Taça de Portugal. Enquanto isso, o PSG deve se preparar para a Liga dos Campeões que terá reinício em agosto.
O acordo teve que haver flexibilização de ambos os lados, pois, apesar da cláusula de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões), o clube português estava pedindo 30 milhões de euros (R$ 176 milhões) por um dos destaques do time. Já Leonardo, diretor esportivo do gigante francês, não queria negociar por um valor acima dos 20 milhões de euros (R$ 117 milhões).
O clube francês precisava se reforçar na lateral esquerda, pois a equipe deve sofrer com perdas na posição para a próxima temporada. Kurzawa está em fim de contrato e deve arrumar um novo time. Juan Bernat, mais um da posição, também foi especulado em outros clubes, pois só resta mais um ano de vínculo com o PSG. Além dos dois, Meunier, embora lateral direito, também está próximo de sair.E MAIS:Ansu Fati ganha status de intransferível no BarçaSituação de Semedo gera debate nos bastidores do BarcelonaInter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornalMessi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebol E MAIS:

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