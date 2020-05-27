Porto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-Germain

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O lateral esquerdo Alex Telles acertou sua transferência para o Paris Saint-Germain para a próxima temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. O Porto já havia anunciado a necessidade de vender algumas estrelas do time para não sofrer punições por conta do Fair-Play Financeiro. O negócio foi fechado em cerca de 25 milhões de euros (R$ 147 milhões).

Apesar da operação ter sido divulgada, o anúncio oficial só deve acontecer após o final desta temporada. O brasileiro ainda terá 10 partidas para fazer pelo Campeonato Português com os Dragões, além de disputar a final da Taça de Portugal. Enquanto isso, o PSG deve se preparar para a Liga dos Campeões que terá reinício em agosto.

O acordo teve que haver flexibilização de ambos os lados, pois, apesar da cláusula de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões), o clube português estava pedindo 30 milhões de euros (R$ 176 milhões) por um dos destaques do time. Já Leonardo, diretor esportivo do gigante francês, não queria negociar por um valor acima dos 20 milhões de euros (R$ 117 milhões).