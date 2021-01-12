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futebol

Portaluppi volta a falar sobre o rodízio de jogadores no Grêmio

Treinador admitiu que vai rodar o elenco para não estourar nenhum atleta...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 22:32

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 22:32

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Fora da Libertadores, o Grêmio foca as atenções na Copa do Brasil e reta final do Campeonato Brasileiro, onde ainda sonha com a remota chance de brigar pelo título nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Porém, em meio a quantidade de jogos, Portaluppi aproveita para rodar o seu elenco e dar espaço para todos os jogadores, atitude que irrita a torcida e incomoda o treinador quando é questionado.
‘Estou colocando força máxima o tempo todo. Quando o jogador não está em campo, eu tenho meus motivos. Tenho os dados e tenho meus motivos. Não posso arriscar 'arrebentar' alguém mais adiante’, explicou.
Calendário
Com 49 pontos e na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na sexta-feira, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

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