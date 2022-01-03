Ponte Preta anuncia Léo Santos, emprestado pelo Corinthians, mas jogador ainda passará por exames

Através das redes sociais, a Ponte Preta anunciou a chegada do zagueiro Léo Santos, que pertence ao Corinthians, por empréstimo para a temporada de 2022. No entanto, na publicação, a equipe de Campinas afirma que o jogador deve integrar o elenco em 2022, e que chegará ao clube essa semana para realizar exames médicos. Por outro lado, o post também conta com a #FechadoComAMacaca. Revelado pelo Corinthians, Léo Santos, atualmente com 23 anos, teve a sua experiência pelo profissional do clube do Parque São Jorge em 2016. O defensor era tratado como destaque, tendo sido monitorado até pelo podersoso Real Madrid, da Espanha.

Em 2019, o zagueiro foi emprestado ao Fluminense, mas durante uma semifinal da Campeonato Carioca acabou sofrendo uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia, e durante a recuperação uma tendinite na mesma região fez com que o atleta passasse por um segundo procedimento cirurgico, ficando mais de dois anos sem jogar.

No ano passado, Léo voltou aos gramados, tendo entrado no decorrer de três partidas do Timão, mas totalizando apenas 10 minutos em campo. O atleta também ficou um tempo parado, por ter testado positivo no antidoping, mas pôde voltar ainda durante a última temporada pela contraprova ter constado inconclusivo para utilização em excesso de uma susbstância não divulgada.

Léo também chegou a fazer três partidas no time sub-23 no Corinthians em 2021.

O Timão ainda não confirma a saída do zagueiro para a Ponte Preta, pois aguarda o resultado dos exames médicos do jogador no clube de Campinas.