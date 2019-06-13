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Caso Naymar

Polícia de SP registra boletim contra Najila por difamação

Ao ser questionado sobre o resultado da investigação, que encontrou apenas digitais da modelo e da empregada no apartamento supostamente arrombado, a modelo afirmou: "É, mas a polícia está comprada, né? Ou eu estou louca?"

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 22:00

Publicado em 

12 jun 2019 às 22:00
Najila Trindade Mendes de Souza Crédito: Reprodução/SBT
A Polícia Civil de São Paulo registrou um boletim de ocorrência por difamação contra Najila Trindade Mendes de Souza por conta das declarações feitas pela modelo sobre a investigação da acusação de estupro contra Neymar.
A declaração da modelo foi dada em entrevista concedida ao SBT ao comentar o suposto arrombamento de seu apartamento no qual um tablet com imagens do seu segundo encontro com Neymar, gravado pela modelo, teria sido roubado.
Ao ser questionado sobre o resultado da investigação, que encontrou apenas digitais da modelo e da empregada no apartamento supostamente arrombado, Najila afirmou: "É, mas a polícia está comprada, né? Ou eu estou louca?"
Por conta dessa declaração, o delegado José Fernando Bessa registrou boletim de ocorrência na 6ª Delegacia Seccional de Santo Amaro na noite desta terça-feira. O delegado acrescenta ainda que um ofício será encaminhado ao instituto que coletou as digitais. "Caso sintam-se (os peritos) atingidos em sua honra, apresentem eventuais representações (contra a modelo)", diz trecho.
A fala de Najila também foi repudiada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (SINDPESP) e pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP).
"O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (SINDPESP) e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) vêm a público repudiar veementemente a afirmação feita pela Srta. Najila Trindade de que a polícia estaria 'comprada'".

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