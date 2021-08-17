Pogba segue na mira, e PSG pode dar 'último golpe' no mercado europeu; Camavinga também é avaliado

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A chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain pode não ter sido a última movimentação do clube francês na janela de transferências do mercado europeu. Mesmo após garantir grandes nomes para diferentes setores, a equipe parisiense ainda promete agitar o noticiário, segundo a mídia francesa.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Segundo informações do jornal "L'Équipe", o meio-campista Paul Pogba segue na mira do PSG e o clube pode tentar uma investida ainda até o fim do mês, quando se encerra a janela de transferências. O presidente parisiense, Nasser Al-Khelaïfi, deixou em aberto a possibilidade de novas chegadas, diz o portal.

Pogba tem vínculo com o Manchester United até junho de 2022 e, caso não renove, poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils tentam um acordo, mas até o momento foi em vão.