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Pochettino nega negociações com o Barcelona e brinca: 'É impossível me identificar. Torço para o Espanyol'

No Paris Saint-Germain, treinador argentino diz nunca ter conversado com o clube catalão e revelou esforço dos franceses para renovar com Mbappé...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 10:02

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 10:02

Crédito: ALAIN JOCARD / AFP
O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, negou que conversou com o Barcelona antes de assinar com o clube francês. De acordo com o treinador, a identificação com os catalães seria impossível.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Quando eu disse que estava com febre (risos), me excedi, mas é impossível me identificar com o Barcelona. Sou periquito (fã do Espanyol). Mas nunca houve nada com o Barça - disse à "Cardena SER".Com alguns sintomas, Pochettino está confinado em um hotel na capital francesa. Porém, em caso de negativo no teste, ele quer estar em campo na sexta-feira.
- Tenho alguns sintomas, mas quase não tenho febre. Na quinta-feira faço um exame e um exame de sangue para ver se já posso estar na sexta-feira contra o Montpellier.
O comandante do Paris Saint-Germain revelou acreditar que Mbappé pode permanecer no clube.
- Quem não gostaria de tê-lo em sua equipe? Mbappé está feliz em Paris, ele adora estar aqui. Não tenho dúvidas de que o clube tentará fazê-lo ficar.

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