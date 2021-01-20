Pochettino não descarta liberar Neymar para aniversário de sua irmã caso 'não atrapalhe o calendário'

Crédito: Reprodução / Instagram Rafaella Santos

A data de 11 de março é sempre polêmica na vida de Neymar. Neste dia, a irmã do atacante do Paris Saint-Germain, Rafaella Santos, comemora seu aniversário. E em cinco anos seguidos, o brasileiro esteve lesionado ou suspenso no dia da festividade, o que sempre o possibilitou a participar dos eventos promovidos pela influenciadora.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsA sequência indisponível sempre nos dias 11 de março teve fim no ano passado, quando o camisa 10 jogou contra o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o PSG bateu o time alemão por 2 a 0, com um gol de Neymar, e avançou de fase.

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Em entrevista à rádio "Cadena SER", o técnico Mauricio Pochettino, recém-chegado ao PSG, não descartou liberar Neymar para passar o dia junto com sua irmã. O argentino, entretanto, fez uma ressalva: a possível folga não pode entrar em conflito com o calendário do clube.