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futebol

Pjanic diz que Barcelona quer se vingar do Bayern de Munique

Volante, que atuou no segundo tempo da partida do Barcelona contra o Elche, pelo Troféu Joan Gamper, no último sábado, está perto de fazer sua estreia oficial pelo clube...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 16:08
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Novo reforço do Barcelona, Pjanic está prestes a fazer sua estreia oficial pela equipe espanhola. E segundo o próprio meio-campista, o clube catalão deseja se vingar do Bayern de Munique após o 8 a 2 sofrido na Liga dos Campeões, que o bósnio classifica apenas como um "acidente".Em entrevista ao jornal "Sport", da Catalunha, o ex-jogador da Juventus afirmou que este episódio já é passado e que todos os jogadores estão motivados para uma grande temporada no Camp Nou.
- Esses jogadores já conquistaram o respeito do mundo do futebol e não acho que eles tenham que provar nada para ninguém. Mas no futebol há acidentes e não creio que haja um jogador do Barça que não queira mostrar que o 8 a 2 foi apenas isso, um acidente. Não tenho nenhuma dúvida. Falei com alguns deles e eles não perderam um grama de autoconfiança - disse o meia, que completou:
- O ano passado não foi fácil para ninguém, mas tenho a certeza que este ano teremos uma boa temporada, porque temos bons jogadores. Nada é fácil no futebol de hoje. Sabemos que o Barça está sofrendo mudanças, talvez os estreantes precisem de algum tempo para se adaptarem, mas vamos conseguir.

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