Pjanic diz que Barcelona quer se vingar do Bayern de Munique

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Novo reforço do Barcelona, Pjanic está prestes a fazer sua estreia oficial pela equipe espanhola. E segundo o próprio meio-campista, o clube catalão deseja se vingar do Bayern de Munique após o 8 a 2 sofrido na Liga dos Campeões, que o bósnio classifica apenas como um "acidente".Em entrevista ao jornal "Sport", da Catalunha, o ex-jogador da Juventus afirmou que este episódio já é passado e que todos os jogadores estão motivados para uma grande temporada no Camp Nou.

- Esses jogadores já conquistaram o respeito do mundo do futebol e não acho que eles tenham que provar nada para ninguém. Mas no futebol há acidentes e não creio que haja um jogador do Barça que não queira mostrar que o 8 a 2 foi apenas isso, um acidente. Não tenho nenhuma dúvida. Falei com alguns deles e eles não perderam um grama de autoconfiança - disse o meia, que completou: