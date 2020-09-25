Pituca elogia luta do elenco do Santos em vitória no Equador: 'Libertadores é difícil sempre'

Crédito: Twitter/Santos

Titular nas 28 partidas da temporada, o volante Diego Pituca exaltou o espírito do Santos na vitória por 2 a 1 diante do Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, cidade equatoriana. O principal ponto levantado pelo meia foi a união da equipe, que, segundo ele, foi fundamental em um jogo difícil, onde o Peixe saiu na frente, sofreu o empate e teve que buscar a vitória nos minutos finais, com um gol anotado por Jean Mota, um minuto após sair do banco de reservas.

– Libertadores é difícil sempre, vários fatores influenciam, e todos os jogos têm suas dificuldades. O jogo de ontem mostrou a união do grupo e que nunca iremos desistir. Lutamos até o fim pelo resultado, mostramos vontade de sair com a vitória jogando fora de casa, mesmo após ter tomado o empate – disse Pituca via assessoria.