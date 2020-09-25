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Pituca elogia luta do elenco do Santos em vitória no Equador: 'Libertadores é difícil sempre'

Titular em todos os jogos do Peixe na temporada, camisa 21 atuou pela segunda partida consecutiva como volante...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 20:44
Crédito: Twitter/Santos
Titular nas 28 partidas da temporada, o volante Diego Pituca exaltou o espírito do Santos na vitória por 2 a 1 diante do Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, cidade equatoriana. O principal ponto levantado pelo meia foi a união da equipe, que, segundo ele, foi fundamental em um jogo difícil, onde o Peixe saiu na frente, sofreu o empate e teve que buscar a vitória nos minutos finais, com um gol anotado por Jean Mota, um minuto após sair do banco de reservas.
– Libertadores é difícil sempre, vários fatores influenciam, e todos os jogos têm suas dificuldades. O jogo de ontem mostrou a união do grupo e que nunca iremos desistir. Lutamos até o fim pelo resultado, mostramos vontade de sair com a vitória jogando fora de casa, mesmo após ter tomado o empate – disse Pituca via assessoria.
Contra o Delfin (EQU) foi a segunda partida consecutiva que Diego Pituca foi escalado como primeiro homem de meio-campo. No decorrer da temporada, o camisa 21 vinha atuando como segundo jogador pelo setor, concentrando as suas ações pelo lado esquerdo de campo. Contudo, com a ausência de Alison, que ficou de fora das últimas partidas, por conta de um quadro de canelite, foi deslocado para primeiro volante.

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