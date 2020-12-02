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futebol

Petrazzi projeta título em Israel após vitória do Hapoel Nof Hagalil

Revelado no Comercial, de São Paulo, defensor está no clube de Israel desde 2017...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 15:23
Crédito: Divulgação
Atuando como zagueiro, o brasileiro Pedro Petrazzi foi fundamental na vitória do Hapoel Nof Hagalil por 3 a 0, na terça-feira, sobre o Petah Tikva em jogo válido pela Liga Leumit de Israel. Com o resultado, o clube israelense se manteve isoladamente na liderança do torneio. O jogador falou sobre o triunfo.
- Realizamos uma ótima partida. Vencemos pela terceira vez consecutiva e seguimos na primeira colocação da liga. Nosso objetivo é o título e após 12 rodadas não deixamos mais dúvidas quanto a isso - declarou.
Em sua quarta temporada pelo Nof Hagalil, Petrazzi acredita que o grupo de jogadores formado para esta edição da liga está inteiramente preparado para tornar real o sonho do acesso para a elite do país.
- Um elenco vencedor tem algumas características específicas e eu as identifico no nosso grupo. Não basta ter talento, deve haver determinação, união, experiência. Estou otimista - encerrou.

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