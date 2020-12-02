Petrazzi projeta título em Israel após vitória do Hapoel Nof Hagalil

Crédito: Divulgação

Atuando como zagueiro, o brasileiro Pedro Petrazzi foi fundamental na vitória do Hapoel Nof Hagalil por 3 a 0, na terça-feira, sobre o Petah Tikva em jogo válido pela Liga Leumit de Israel. Com o resultado, o clube israelense se manteve isoladamente na liderança do torneio. O jogador falou sobre o triunfo.

- Realizamos uma ótima partida. Vencemos pela terceira vez consecutiva e seguimos na primeira colocação da liga. Nosso objetivo é o título e após 12 rodadas não deixamos mais dúvidas quanto a isso - declarou.

Em sua quarta temporada pelo Nof Hagalil, Petrazzi acredita que o grupo de jogadores formado para esta edição da liga está inteiramente preparado para tornar real o sonho do acesso para a elite do país.