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Petição para que eleição não seja antecipada é ingressada pelo Sport

Movimentação judicial do clube veio em resposta a liminar de candidatos a presidência visando a realização do pleito em 18 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 15:17

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 15:17

Crédito: Divulgação/Twitter Sport
Se dentro de campo os resultados pararam de aparecer após o ótimo início de trabalho de Jair Ventura, no plano administrativo as coisas seguem bastante conturbadas pelos lados do Sport. Com direito, aliás, ao clube entrar na justiça tentando evitar uma possível antecipação das eleições presidenciais.
Isso porque o portal 'JC' alegou que o Leão emitiu uma petição onde tenta manter a data das eleições no dia 13 de março de 2021, data bem diferente do que deseja a liminar confeccionada em parceria pelos dois atuais candidatos ao cargo máximo do clube, Eduardo Carvalho e Nelo Campos.
Segundo os candidatos, a ideia do Sport é unicamente "procrastinar" o atual mandato provisório do presidente Carlos Frederico (em meio ao licenciamento de Milton Bivar), transformando essa petição em um instrumento jurídico que impediria a posse do novo presidente em 1° de janeiro, momento onde o clube está na reta final da disputa da Série A.
A argumentação por parte do clube é de que esse assunto já havia tido um desfecho durante reunião do Conselho Deliberativo onde houve, na última semana, a fixação da data das eleições para março de 2021. Com isso, não haveria, agora, a necessidade de abrir nova discussão sobre o tema.

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