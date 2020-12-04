Petição para que eleição não seja antecipada é ingressada pelo Sport

Crédito: Divulgação/Twitter Sport

Se dentro de campo os resultados pararam de aparecer após o ótimo início de trabalho de Jair Ventura, no plano administrativo as coisas seguem bastante conturbadas pelos lados do Sport. Com direito, aliás, ao clube entrar na justiça tentando evitar uma possível antecipação das eleições presidenciais.

Isso porque o portal 'JC' alegou que o Leão emitiu uma petição onde tenta manter a data das eleições no dia 13 de março de 2021, data bem diferente do que deseja a liminar confeccionada em parceria pelos dois atuais candidatos ao cargo máximo do clube, Eduardo Carvalho e Nelo Campos.

Segundo os candidatos, a ideia do Sport é unicamente "procrastinar" o atual mandato provisório do presidente Carlos Frederico (em meio ao licenciamento de Milton Bivar), transformando essa petição em um instrumento jurídico que impediria a posse do novo presidente em 1° de janeiro, momento onde o clube está na reta final da disputa da Série A.