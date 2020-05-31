Pesquisa de jornal espanhol coloca a torcida do Flamengo entre as melhores do mundo

Em pesquisa realizada pelo diário "Marca", da Espanha, a torcida do Flamengo aparece como a quinta melhor do mundo. A Nação, que recebeu mais de 100 mil votos, ficou atrás de Zamalek, do Egito (141 mil votos), Al-Zawraa, do Iraque (183 mil), Al Ahly, do Egito (457 mil), e Raja Casablanca. Os fãs marroquinos foram os líderes com ampla vantagem: mais de 3 milhões e 100 mil votos.

A torcida do Grêmio, em oitavo lugar com mais de 47 mil votos, foi outro representante brasileiro no Top-10 do ranking, que ainda conta com Espérance, da Tunísia, Real Madrid e Bétis, ambos da Espanha, e Liverpool, da Inglaterra.E MAIS:Richarlison sobre declaração de Jorge Jesus: 'Top 6 é meio pesado'Fla x Botafogo pelo BR-20: os votos, posição por posição, do LANCE!Capitão do Flamengo, Diego passeia de bicicleta em praia do Rio E MAIS: