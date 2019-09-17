Pesquisa aponta que Flamengo lidera ranking de torcedores no Brasil

O Datafolha divulgou, nesta terça-feira (17), uma pesquisa atualizada sobre a preferência dos brasileiros quando o assunto é futebol. A análise nacional indica ocomo o clube com maior número de torcedores no país. Ainda segundo a pesquisa, que detalhou os dados em algumas categorias, o time carioca tem a preferência de 20% dos brasileiros, seguido por, com 14%. O instituto ainda revela a porcentagem de indivíduos sem clube: 22%.