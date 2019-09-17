Pesquisa aponta que Flamengo lidera ranking de torcedores no Brasil

O Datafolha divulgou, nesta terça-feira (17), uma pesquisa atualizada sobre a preferência dos brasileiros quando o assunto é futebol. A análise nacional indica o Flamengo como o clube com maior número de torcedores no país. Ainda segundo a pesquisa, que detalhou os dados em algumas categorias, o time carioca tem a preferência de 20% dos brasileiros, seguido por Corinthians, com 14%. O instituto ainda revela a porcentagem de indivíduos sem clube: 22%.
A pesquisa ouviu 2.878 pessoas (maiores de 16 anos de idade), entre os dias 29 e 30 de agosto, em 175 municípios espalhados pelo Brasil. A margem de erro da análise é de dois pontos percentuais para mais ou para menos - número que foi superado pelos 6% que separam a Nação da Fiel.
Flamengo (20%), Corinthians (14%), São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio (4%), Internacional (3%), Santos (3%), Atlético-MG (2%), Seleção Brasileira (2%), Botafogo (1%), Bahia (1%), Fluminense (1%), Sport (1%), Santa Cruz (1%), Fortaleza (1%), Vitória (1%) e Ceará (1%). Além deste, outros clubes aparecem com 3%, assim como 22% disseram não ter clube de futebol.
O Datafolha ainda detalha os dados estatísticos capturados para análise por cor, renda familiar mensal e região do país. Entre estes aspectos, o Corinthians lidera apenas entre os brancos. Entre os negros, a diferença é de 24% para o Fla contra 11% do Timão.