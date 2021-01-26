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Perto do fim do contrato, Matheus Pato deixa o Fluminense e volta à Coreia do Sul

Jogador atuará novamente pelo Daejeon e tinha vínculo apenas até o fim deste mês com o Tricolor, por quem atuou pelo time de Aspirantes...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 12:53
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Próximo do fim do contrato, que se encerra em 31 de janeiro, o atacante Matheus Pato deixou o Fluminense. Na última segunda-feira, o jogador acertou a rescisão do vínculo e vai voltar para o Daejeon Citizen, da Segunda Divisão da Coreia do Sul, clube que já havia defendido em 2019. Nas redes sociais, o atleta se despediu do Flu. Ele é cria de Xerém e esteve vinculado ao clube por oito anos.
> Claudinho, Galhardo, Brenner… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar
- Nesta segunda-feira me despeço do Fluminense rumo a um novo desafio profissional. No Tricolor, onde cheguei há oito anos, fui formado e revelado para o futebol. Sou cria de Xerém com muito orgulho. Agradeço a todos no clube pelo apoio de sempre e à torcida pelo enorme carinho - escreveu o jogador.
Aos 25 anos, Matheus Pato vinha atuando pelo time de Aspirantes do Fluminense. O Campeonato Brasileiro da categoria permite até quatro atletas acima dos 23 anos. O Tricolor chegou à semifinal da competição. O contrato com o Daejon é válido por um ano.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O atacante subiu para o profissional em 2015, mas nunca se firmou e só foi estrear em 2020, durante o Campeonato Carioca. Nesse período, foi emprestado para Samorin, da Eslováquia, Tupi, Cuiabá e o próprio Daejeon, da Coreia do Sul.

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