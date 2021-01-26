Perto do fim do contrato, Matheus Pato deixa o Fluminense e volta à Coreia do Sul

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Próximo do fim do contrato, que se encerra em 31 de janeiro, o atacante Matheus Pato deixou o Fluminense. Na última segunda-feira, o jogador acertou a rescisão do vínculo e vai voltar para o Daejeon Citizen, da Segunda Divisão da Coreia do Sul, clube que já havia defendido em 2019. Nas redes sociais, o atleta se despediu do Flu. Ele é cria de Xerém e esteve vinculado ao clube por oito anos.

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- Nesta segunda-feira me despeço do Fluminense rumo a um novo desafio profissional. No Tricolor, onde cheguei há oito anos, fui formado e revelado para o futebol. Sou cria de Xerém com muito orgulho. Agradeço a todos no clube pelo apoio de sempre e à torcida pelo enorme carinho - escreveu o jogador.

Aos 25 anos, Matheus Pato vinha atuando pelo time de Aspirantes do Fluminense. O Campeonato Brasileiro da categoria permite até quatro atletas acima dos 23 anos. O Tricolor chegou à semifinal da competição. O contrato com o Daejon é válido por um ano.

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