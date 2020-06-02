Perto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de Angulo

O volante Ariel Cabral é um dos remanescentes do Cruzeiro rebaixado em 2019 para a segunda divisão. O argentino já teve bons momentos na Raposa e é isso que tem dado esperança na sua continuidade em BH, Como um dos mais experientes do time, Cabral viu com bons olhos a chegada de Sérgio Rodrigues à presidência do clube. -As esperanças são boas. As palavras do presidente foram de esperança, nos motivou muito as pessoas que estão vindo aí. Estamos com ele, para ajudar. Tomara que dê certo. Acredito que vai dar certo porque tem muita seriedade nas palavras dele. Vamos construir o novo Cruzeiro, porque merece-dissse o volante. Ariel também tem sido parceiro e “parça” do colombiano Angulo, que chegou no início de março, mas com a pandemia do coronavírus, teve pouco contato com o elenco estrelado. O argentino tem ajudado o atacante, de 20 anos, na adaptação ao clube. -Um pouco difícil a recepção, porque a gente não pode convidar ninguém para nossas casas, ficamos distantes das pessoas, mas falamos aqui, e estou acostumado. Sempre quando vem estrangeiro para o Cruzeiro, sempre sou eu o primeiro a falar. A gente quer que os estrangeiros se sintam bem aqui, se sintam confortáveis. Todos aqui são gente boa. Que ele possa jogar tranquilo, porque tem um estrangeiro aqui que vai ajudá-lo muito- contou.E MAIS:TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroMesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroMarca histórica próxima Um dos atletas mais experientes do atual grupo de jogadores do Cruzeiro, com 177 partidas disputadas com a camisa cinco estrelas, o argentino Ariel Cabral, comentou sobre as metas individuais e coletivas na temporada. Além do retorno do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro, o volante busca também uma realização pessoal e pode se transformar no atleta estrangeiro que mais vezes jogou pelo time profissional da Raposa. -É uma marca interessante e não muitos conseguem chegar a esses números. Estou tranquilo e me preparando para voltar quando os jogos recomeçarem e, se Deus quiser, poder aumentar esses números e fazer um bom papel, ajudando a recolocar o Cruzeiro onde ele sempre deve estar- afirmou. Cabral precisa jogar mais 12 partidas para ultrapassar o uruguaio De Arrascaeta no topo da lista dos jogadores estrangeiros que mais atuaram pela Raposa. Atletas estrangeiros que mais jogaram pelo Cruzeiro1. De Arrascaeta (Uruguai) - 188 jogos2. Ariel Cabral (Argentina) - 177 jogos3. Lucas Romero (Argentina) - 152 jogos4. Perfumo (Argentina) - 141 jogos5. Maldonado (Chile) - 137 jogos6. Sorín (Argentina) - 127 jogos7. Carazo (Espanha) - 123 jogos8. Montillo (Argentina) - 122 jogos9. Marcelo Moreno (Bolívia) - 98 jogos10. Bernard (França) - 81 jogos E MAIS:Léo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clubePara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeLuiz Gomes: ‘Cruzeiro aposta em notáveis para sair do buraco. Mas isso basta?’Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no Cruzeiro E MAIS: