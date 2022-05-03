Perotti fala sobre trabalho de Gilson Kleina e projeta encontro com Brusque

O atacante Perotti é uma das esperanças da Chapecoense para a disputa da temporada 2022 e conversou com a imprensa sobre o trabalho do técnico Gilson Kleina.

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Empolgado com o esquema montado pelo treinador, ele acredita que Kleina sabe o estilo de jogo que a torcida aprova e quer ver em campo.

'Essa é nossa essência e nosso estilo de jogo. O Kleina, por já ter trabalhado aqui há um tempo atrás, já é identificado com o torcedor e com a forma que a Chape é'

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Após o tropeço na Arena Condá diante do Cruzeiro, a Chapecoense volta a campo na quinta-feira para encarar o Brusque, jogo que Perotti coloca a devida importância.

‘A gente trata todos os jogos com a maior seriedade possível e esse encontro com o Brusque não vai ser diferente. Por se tratar de um clássico regional, se torna ainda mais importante’.