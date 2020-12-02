Péricles comemora retorno após longo período lesionado

Crédito: Rafael Bressan/Chapecoense

Após um longo período em recuperação de um rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o jovem meia Péricles está em período de comemorar a recuperação total da lesão e, com isso, voltar a lista de opções para o técnico Umberto Louzer.

O atleta, que já treina normalmente junto ao elenco profissional da Chapecoense, comentou sobre esse retorno confessando que o pós-operatório foi o momento mais delicado do processo.

- Logo após a cirurgia foi um momento muito difícil para mim por estar fisicamente limitado e emocionalmente abalado com a situação. Já nas semanas seguintes veio a pandemia, que fez com que o futebol parasse e consequentemente todos os atletas também. A superação dessa fase aconteceu graças à fé em Deus e ao suporte da minha família, que me mantiveram com muito foco na recuperação. Por fim, posso dizer que esse tempo passou muito mais rápido do que imaginávamos - disse.

Desde 2014 no clube de Chapecó, Péricles tem no currículo dos títulos do Campeonato Catarinense, na categoria Sub-20, e mais um troféu estadual no Sub-17. O jovem de apenas 21 anos se machucou no dia 21 de fevereiro, e já no dia 4 março realizou a operação no joelho. A recuperação no departamento médico com o fisioterapia durou seis meses e em setembro foi iniciado o trabalho de transição para o campo.

Depois de passar corretamente por todos os passos do planejamento, o atleta mostrou confiança para a efetiva volta aos gramados:

- Hoje me sinto totalmente preparado e apto, estou evoluindo cada dia mais graças ao trabalho que vem sendo realizado dentro e fora dos gramados. Meu objetivo agora é treinar muito para voltar a fazer o que eu mais amo.

O jovem meia volta em uma momento ótimo da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas 13 rodadas para o fim da competição, a Chapecoense é líder isolada com 50 pontos em 25 jogos, ficando cada vez mais próxima não apenas de garantir o retorno antecipado a elite como também do título da segunda divisão.