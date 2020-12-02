Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Péricles comemora retorno após longo período lesionado

Meio-campista da Chapecoense passou mais de oito meses tratando de contusão grave no joelho esquerdo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:27

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:27

Crédito: Rafael Bressan/Chapecoense
Após um longo período em recuperação de um rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o jovem meia Péricles está em período de comemorar a recuperação total da lesão e, com isso, voltar a lista de opções para o técnico Umberto Louzer.
O atleta, que já treina normalmente junto ao elenco profissional da Chapecoense, comentou sobre esse retorno confessando que o pós-operatório foi o momento mais delicado do processo.
- Logo após a cirurgia foi um momento muito difícil para mim por estar fisicamente limitado e emocionalmente abalado com a situação. Já nas semanas seguintes veio a pandemia, que fez com que o futebol parasse e consequentemente todos os atletas também. A superação dessa fase aconteceu graças à fé em Deus e ao suporte da minha família, que me mantiveram com muito foco na recuperação. Por fim, posso dizer que esse tempo passou muito mais rápido do que imaginávamos - disse.
Desde 2014 no clube de Chapecó, Péricles tem no currículo dos títulos do Campeonato Catarinense, na categoria Sub-20, e mais um troféu estadual no Sub-17. O jovem de apenas 21 anos se machucou no dia 21 de fevereiro, e já no dia 4 março realizou a operação no joelho. A recuperação no departamento médico com o fisioterapia durou seis meses e em setembro foi iniciado o trabalho de transição para o campo.
Depois de passar corretamente por todos os passos do planejamento, o atleta mostrou confiança para a efetiva volta aos gramados:
- Hoje me sinto totalmente preparado e apto, estou evoluindo cada dia mais graças ao trabalho que vem sendo realizado dentro e fora dos gramados. Meu objetivo agora é treinar muito para voltar a fazer o que eu mais amo.
O jovem meia volta em uma momento ótimo da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas 13 rodadas para o fim da competição, a Chapecoense é líder isolada com 50 pontos em 25 jogos, ficando cada vez mais próxima não apenas de garantir o retorno antecipado a elite como também do título da segunda divisão.
O contrato do atleta com o clube catarinense se encerra neste dia 31 de dezembro. Entretanto, Péricles prefere não focar nisso, mas sim na possibilidade de ajudar os companheiros em meio ao seu retorno: - Estou torcendo muito e com fé que meus companheiros vão fazer um bom trabalho na Série B. Venho trabalhando normalmente e buscando meu espaço, e se houver a oportunidade vou estar pronto para agregar e buscar auxiliar meus companheiros. Enquanto isso, sigo focado nos treinos e buscando evoluir cada vez mais para estar preparado para os desafios que surgirem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES
Imagem de destaque
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso
Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados