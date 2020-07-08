Peres segue descartando reeleição e avalia mandato no Santos: 'Fiz duas temporadas boas'

Em seu último ano de mandato à frente do Santos, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, mantém o discurso de que não tentará a reeleição para o próximo triênio. Contudo, a autoavaliação que ele faz da sua gestão é positiva,
– Não tenho pretensão em concorrer e nem definir se indicarei alguém ou se ajudarei a todos. O importante é que o Santos tenha uma sucessão boa, que todos fiquem no mesmo caminho – disse Peres em entrevista à ESPN Brasil.
– Fiz duas temporadas boas, ano passado tivemos um superavit de 23,5 milhões de reais – acrescentou.
Em uma avaliação profunda, o presidente santista citou as dificuldades que teve em 2018, ano em que assumiu, mas relembra com carinho o vice-campeonato brasileiro no ano passado, mesmo com o orçamento amplamente inferior aos seus concorrentes do pelotão superior da tabela. Outra conquista mencionada por Peres foi a profissionalização de diversas áreas do clube.