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futebol

Pep Guardiola planeja conversar com David Alaba, do Bayern, diz jornal

Segundo o "Daily Mirror", técnico espanhol quer convencer o lateral austríaco a assinar com o clube inglês. Eles são velhos conhecidos, desde que o espanhol treinou os bávaros...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 12:54

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:54

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Apesar da pandemia, o mercado da bola não para e David Alaba, lateral esquerdo do Bayern de Munique, é um dos nomes mais observados por grandes clubes do continentes. Segundo o "Daily Mirror", o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, pretende conversar com o atleta na tentativa que convencê-lo a assinar com o clube inglês.
O técnico e Alaba são velhos conhecidos, desde a passagem do espanhol pela equipe bávara. O atleta austríaco encerra seu contrato em 30 de junho de 2021, o que faz com que seu nome seja ventilado em outros clubes, sobretudo da Premier League, como o City e o Chelsea.
No Manchester City, o clube enxerga Alaba como uma opção para o lateral esquerdo Benjamin Mendy , que não tem atuado no mais alto nível na temporada, segundo a imprensa britânica. No entanto, o Bayern não quer perder o jogador e planeja uma renovação.
Os bávaros ofereceram um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao jogador. O valor se aproxima das grandes estrelas do elenco Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.
Na atual temporada, Alaba atuou em 30 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Ao todo, com a camisa dos bávaros já foram 380 partidas e 31 gols, conquistando títulos como nove Bundesligas, cinco Copas da Alemanha, quatro Supercopas da Alemanha e uma Champions League.

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