Pep Guardiola planeja conversar com David Alaba, do Bayern, diz jornal

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

Apesar da pandemia, o mercado da bola não para e David Alaba, lateral esquerdo do Bayern de Munique, é um dos nomes mais observados por grandes clubes do continentes. Segundo o "Daily Mirror", o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, pretende conversar com o atleta na tentativa que convencê-lo a assinar com o clube inglês.

O técnico e Alaba são velhos conhecidos, desde a passagem do espanhol pela equipe bávara. O atleta austríaco encerra seu contrato em 30 de junho de 2021, o que faz com que seu nome seja ventilado em outros clubes, sobretudo da Premier League, como o City e o Chelsea.

No Manchester City, o clube enxerga Alaba como uma opção para o lateral esquerdo Benjamin Mendy , que não tem atuado no mais alto nível na temporada, segundo a imprensa britânica. No entanto, o Bayern não quer perder o jogador e planeja uma renovação.

Os bávaros ofereceram um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao jogador. O valor se aproxima das grandes estrelas do elenco Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.