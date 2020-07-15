Pelo fim do 'silêncio do Mister' e por outra taça, Flamengo enfrenta o Flu

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A manutenção do título estadual estará em jogo para o Flamengo nesta quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, mas as notícias vindas de Portugal sobre o interesse do Benfica em contratar Jorge Jesus tornaram o treinador, e a sua permanência no comando do time, o principal assunto desde semana passada. Com o fim do Campeonato Carioca, seja qual for o resultado, a expectativa é de que o Mister se posicione à diretoria rubro-negra sobre o seu futuro no clube.

A diretoria mantém o silêncio sobre o assunto, mas com o aumento das informações envolvendo o Mister e o Benfica - um canal da TV portuguesa cravou o acordo entre as partes -, o clima de incerteza nos bastidores do Flamengo já foi criado. Apesar disso, os jogadores também evitam o tema.

- A gente sabe que esse é um assunto muito pessoal dele, se vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. Não temos sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue conosco. Mas quem vai decidir sobre seu futuro será o Mister - afirmou Arrascaeta, que concedeu entrevista coletiva na véspera do Fla-Flu.

Como nenhuma oferta do Benfica chegou ao presidente Rodolfo Landim, tampouco o técnico buscou os nomes fortes do futebol rubro-negro para falar do interesse do clube português, o Flamengo segue a premissa de que o contrato assinado em junho, até o meio de 2021, será cumprido pelo Mister.

As publicações lusitanas tornaram impossível a diretoria ignorar o assunto - que se torna prioridade assim que o Estadual for encerrado nesta quarta-feira.