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futebol

Pelo fim do 'silêncio do Mister' e por outra taça, Flamengo enfrenta o Flu

Além do título estadual que estará em jogo, no Maracanã, o Flamengo volta suas atenções para o futuro de Jorge Jesus, que, na mira do Benfica, não se posicionou sobre o assunto...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 11:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A manutenção do título estadual estará em jogo para o Flamengo nesta quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, mas as notícias vindas de Portugal sobre o interesse do Benfica em contratar Jorge Jesus tornaram o treinador, e a sua permanência no comando do time, o principal assunto desde semana passada. Com o fim do Campeonato Carioca, seja qual for o resultado, a expectativa é de que o Mister se posicione à diretoria rubro-negra sobre o seu futuro no clube.
A diretoria mantém o silêncio sobre o assunto, mas com o aumento das informações envolvendo o Mister e o Benfica - um canal da TV portuguesa cravou o acordo entre as partes -, o clima de incerteza nos bastidores do Flamengo já foi criado. Apesar disso, os jogadores também evitam o tema.
- A gente sabe que esse é um assunto muito pessoal dele, se vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. Não temos sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue conosco. Mas quem vai decidir sobre seu futuro será o Mister - afirmou Arrascaeta, que concedeu entrevista coletiva na véspera do Fla-Flu.
Como nenhuma oferta do Benfica chegou ao presidente Rodolfo Landim, tampouco o técnico buscou os nomes fortes do futebol rubro-negro para falar do interesse do clube português, o Flamengo segue a premissa de que o contrato assinado em junho, até o meio de 2021, será cumprido pelo Mister.
As publicações lusitanas tornaram impossível a diretoria ignorar o assunto - que se torna prioridade assim que o Estadual for encerrado nesta quarta-feira.
Desde junho de 2019 no Flamengo, Jorge Jesus está a um empate de conquistar seu quinto título. As taças do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana foram conquistadas sob comando do Mister.

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