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Pelo 3º ano seguido, Botafogo é eliminado na Copa do Brasil por um time que não estava na Série A

Alvinegro foi caiu para Juventude (Série C) em 2019 e para Aparecidense (Série D) em 2018...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 08:00
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Na última terça-feira, o Alvinegro empatou com o Cuiabá em 0 a 0 e se despediu da competição sendo derrotado no placar agregado, já que perdeu o primeiro jogo, por 1 a 0, no Nilton Santos. O time carioca acumula mais uma decepção na competição nacional, e chegou ao terceiro ano consecutivo sendo eliminado por um time que não ocupava a Série A do Campeonato Brasileiro.
O sonho de conquistar o inédito título da Copa do Brasil está mais uma vez adiado para o Botafogo, que, no ano passado, também teve eliminação inesperada ao perder para o Juventude e ser eliminado na terceira fase da competição. Em 2019, o Juventude estava na Série C do Brasileirão. Atualmente, o clube gaúcho está em 4º lugar da Série B e luta pelo acesso para elite.
Em 2018, a primeira fase da Copa do Brasil era disputada em jogo único. O Botafogo, que tinha a vantagem do empate, mas perdeu por 2 a 1 para a Aparecidense e foi eliminado. Na época, a Aparecidense estava no meio de tabela da Série D do Brasileirão. Atualmente, o clube segue na Série D e busca o acesso.
Com a eliminação mais recente, deste vez para o Cuiabá, atual vice-líder da Série B, o Glorioso chegou ao terceiro ano consecutivo sendo eliminado por uma equipe que não integra a elite do futebol brasileiro.
Apesar do momento ruim dentro de campo e da crise nos bastidores, o Botafogo já precisa pensar no Bahia, adversário do fim de semana, fora de casa, pelo Brasileirão. Para o interino Flavio Tenius, que afirmou ainda não saber se irá comandar o time na Fonte Nova, essa nova eliminação da Copa do Brasil foi muito dolorida, mas não há tempo para lamentar.
- A tristeza é geral. Não tenho que falar nada dos jogadores, eles fizeram o máximo. A bola não entrou. Vamos pensar no que aconteceu, descansar, e não dá para lamentar muito porque já temos jogo no fim de semana. Precisamos vencer. Temos que assimilar essa derrota, que foi muito doída. A partir de amanhã vamos ver. Não sei se já vai chegar o treinador. Vamos voltar a campo, vamos trabalhar. Não temos outra escolha - disse em coletiva.
Lista dos últimos 5 clubes que eliminaram o Botafogo na Copa do Brasil: 2020 - Cuiabá (Série B)2019 - Juventude (Série C)2018 - Aparecidense (Série D)2017 - Flamengo (Série A)2016 - Cruzeiro (Série A)2015 - Figueirense (Série A)

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