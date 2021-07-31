Pela Série C, Volta Redonda vence o Altos e assume liderança do Grupo A

Crédito: André Moreira / VRFC

Abrindo a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Volta Redonda e Altos mediram forças no estádio Raulino de Oliveira, na noite desta sexta-feira. Com ambos os times brigando na parte de cima do Grupo A, o Voltaço acabou levando a melhor no duelo, batendo o adversário por 2 a 1. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, os cariocas chegaram aos 17 pontos, pulando para a 1ª colocação, enquanto a equipe do Piauí, por conta do tropeço fora de casa, acabou estacionando na 6ª posição com seus 12 pontos. Entretanto, ambos terão aguardar a conclusão da rodada para definir seus lugares na classificação.

O JOGO

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Altos iniciou o duelo indo para seu campo de ataque na expectativa de abrir a contagem. Percebendo a ofensividade do rival, o Volta Redonda então passou a diminuir os espaços do rival para dominar as ações em campo, ficando com mais posse de bola, até que aos 17 minutos, após cruzamento de Júlio Amorim, o goleiro Mondragon, a bola acabou sobrando para Emerson Jr. fazer 1 a 0.

Mas o tento não desanimou os visitantes. Sendo assim, momentos depois, aos 23, Netinho, depois de uma cobrança de falta, mandou a bola na cabeça de Manoel que cabeceou com estilo para igualar tudo no Raulino de Oliveira: 1 a 1.

Já no segundo tempo, o Volta, adotando uma postura mais ofensiva, conseguiu novamente ficar em vantagem. No primeiro minuto de bola rolando, após boa troca de passes, Rômulo Cabral deu um passe açucarado para Caio Vitor que, por sua vez, mandou no canto do goleiro para fazer 2 a 1.

Na sequência, o Jacaré, assim como havia feito na etapa inicial, partiu em busca do empate outra vez. Porém, com tempo passando, foram poucos os lances que assustaram o goleiro Vinicius Dias, inclusive quase levando o terceiro de Horishi, que acabou acertando a trave, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo.

PRÓXIMOS JOGOS

Além desta partida, a rodada terá sua continuidade com mais 9 jogos. Confira abaixo:

GRUPO A

Sábado (30/07)Ferroviário x Botafogo-PB ​Paysandu x TombenseJacuipense x Floresta

Domingo (01/08)Santa Cruz x Manaus

GRUPO B

Sábado (30/07)Mirassol x Oeste

Domingo (01/08)Figueirense x NovorizontinoSão José x Botafogo-SP

Segunda-feira (02/08)Paraná x Ypiranga-RS