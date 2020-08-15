Pela Série B, Ponte Preta e Vitória empatam em jogo de seis gols

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A tarde inspirada de gols na Liga dos Campeões da Europa parece ter contagiado Ponte Preta e Vitória, equipes que se enfrentaram na noite dessa sexta-feira (14) pela terceira rodada da Série B. Entretanto, diferente de Barcelona x Bayern, ninguém saiu muito acima do oponente já que o marcador final foi de 3 a 3.

VISITANTE INDIGESTO

As três primeiras finalizações do Vitória na direção do gol ocorreram antes mesmo que a Macaca conseguisse assustar a meta defendida por Ronaldo. Se na primeira Ivan foi seguro para interceptar a batida de Léo Ceará, depois do cruzamento feito por Thiago Carleto avançando pelo lado esquerdo, Mateusinho parou em Ivan na primeira. Contudo, no rebote, o camisa 11 aproveitou o arqueiro adversário caído e encheu o pé para abrir a contagem aos sete minutos.

QUE REAÇÃO, PONTE!

Se até tomar o gol a equipe da casa não havia chegado perigosamente à frente, depois disso praticamente só a Ponte Preta frequentou o plano ofensivo. Com o time baiano em sérias dificuldades para armar contra-ataques, a Macaca começou a aumentar seu volume ofensivo e, depois de falta muito perigosa batida por Camilo além de chute na trave dado por Zé Roberto, o perseguido tento de empate finalmente saiu. Aos 28, a jogada em que Camilo ajeita de peito para Zé Roberto teve o atacante ponte-pretano girando na marcação e rolando para Neto Moura finalizar de chapa, cruzado, superando Ronaldo.

Cinco minutos depois, a zaga do Vitória não conseguiu conter o avanço de João Paulo que foi carregando, ganhou na corrida de Jonathan Bocão, fintou Gabriel Furtado e bateu por baixo de Ronaldo. Foi a virada da Ponte no Moisés Lucarelli.

ERRO CARO

Três minutos. Foi esse o período em que os anfitriões conseguiram saborear a ponta no marcador do Majestoso antes que o zagueiro Rayan tentasse sem sucesso sair jogando no campo defensivo da Ponte. Como resultado, Mateusinho teve espaço e tempo para servir Léo Ceará e o centroavante não desperdiçou ao bater bem na saída de Ivan para deixar o confronto em igualdade.

FINAL CHEIO DE EMOÇÃO

Diferente do que aconteceu na etapa inicial, os dois times pareciam bastante afetados pela questão física e também por certa melhora dos sistemas defensivos. Tanto é que, até por volta dos 30 minutos, apenas um chute de Léo Ceará dado de média distância e outro por parte de Zé Roberto poderiam ser considerados como finalizações mais agudas. Entretanto, estando por mais tempo nos arredores do gol adversário, a Ponte acabou recompensada em lance onde Moisés cabeceou cruzamento de Apodi, mas parou na defesa de Ronaldo, Matheus Peixoto, que estava atento no rebote, bateu firme e recolocou o time campineiro na frente do marcador no Moisés Lucarelli.