Pela primeira vez, Mané Garrinha será sede de finais disputadas pelo Palmeiras

O Estádio Mané Garrincha será palco das duas próximas decisões do Palmeiras na temporada. Neste domingo (11), em duelo válido pela Supercopa do Brasil, o Verdão encara o Flamengo e, logo na próxima quarta-feira (14), entra em campo pelo jogo de volta da Recopa Sul-americana, diante do Defensa y Justicia. Essa será a primeira vez que a capital será sede de jogos decisivos do Alviverde na história.Por conta das restrições impostas no estado de São Paulo para o combate à pandemia de Covid-19, o Palmeiras foi obrigado a escolher um novo local para disputar a decisão da Recopa. Já antes definido pela CBF como palco da Supercopa, o Mané Garrincha foi, por questões de logística, a opção escolhida pela diretoria alviverde para o torneio sul-americano, já que o time estará hospedado na cidade e, portanto, não será necessário uma nova viagem.