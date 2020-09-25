Pedro Lucas avalia a sua primeira semana no CSA

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Depois de regularizado, o atacante Pedro Lucas foi para o jogo diante do Cruzeiro e acabou marcando um dos gols na vitória do CSA por 3 a 1. Pouco mais de uma semana em Alagoas, o jovem emprestado pelo Internacional falou sobre a recepção no clube azulino.

- Fui recebido muito bem pelos companheiros, já conhecia alguns jogadores e isso facilitou a adaptação. Estrear com gol sempre é especial, ainda mais com vitória e uma grande atuação da equipe, sei da importância que foi o gol, pois o jogo estava difícil, mas temos muito trabalho pela frente. A comemoração já foi, agora é foco no próximo adversário - disse.

Diante de um adversário que briga na parte de cima da tabela e também vem de uma importante classificação na Copa do Brasil, Pedro falou sobre a dificuldade do confronto: