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futebol

Pedro Lucas avalia a sua primeira semana no CSA

Atacante emprestado pelo Internacional, além de falar em boa recepção do grupo, avaliou o próximo adversário do Marujo na Série B...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 11:18
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Depois de regularizado, o atacante Pedro Lucas foi para o jogo diante do Cruzeiro e acabou marcando um dos gols na vitória do CSA por 3 a 1. Pouco mais de uma semana em Alagoas, o jovem emprestado pelo Internacional falou sobre a recepção no clube azulino.
- Fui recebido muito bem pelos companheiros, já conhecia alguns jogadores e isso facilitou a adaptação. Estrear com gol sempre é especial, ainda mais com vitória e uma grande atuação da equipe, sei da importância que foi o gol, pois o jogo estava difícil, mas temos muito trabalho pela frente. A comemoração já foi, agora é foco no próximo adversário - disse.
Diante de um adversário que briga na parte de cima da tabela e também vem de uma importante classificação na Copa do Brasil, Pedro falou sobre a dificuldade do confronto:
- Espero um jogo difícil, nós sabemos da importância desse jogo, trabalhamos forte durante a semana. Temos uma comissão técnica nova e novas metodologias e estamos tentando adaptar o mais rápido possível. Pretendemos fazer um jogo consistente e sair com os três pontos que são de extrema importância para nós.

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