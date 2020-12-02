Paulo Victor quer coroar grande ano no Bahrein com título

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Destaque do Al-Hidd nesta temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube do Bahrein. Segundo o atleta, o foco é fazer o maior número de jogos possíveis na época para ajudar o grupo dentro de campo.

- Estou muito motivado para essa temporada. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o grupo dentro de campo. Tenho certeza que será um grande ano para mim e para o Hidd.Ainda de acordo com o defensor, o elenco vai trabalhar visando o título da Liga.