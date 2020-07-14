Paulo Victor completa três anos no elenco do Grêmio

A terça-feira marca uma data especial para o goleiro Paulo Victor. Foi em um 14 de julho que o arqueiro foi apresentado no clube e, hoje, completa três anos vestindo a camisa do Grêmio. Em sua primeira partida pelo clube gaúcho mostrou seu cartão de visitas. Diante do Atlético-MG, pelo Brasileiro de 2017, o jogador defendeu um pênalti de Robinho na vitória gremista por 2 a 0. Desde sua chegada atuou em 92 partidas, 47 vitórias, 23 empates e 22 derrotas. Além do aproveitamento de 59,42% conquistou cinco títulos. No ano passado foi herói do bicampeonato gaúcho ao defender três pênaltis no Gre-Nal decisivo e entrou para a história da competição ao sofrer apenas um gol em todo o campeonato. No mesmo ano, Paulo Victor foi o goleiro menos vazado entre todos os goleiros titulares da Série A com média de 0,67 gol sofrido por jogo, somando todas as competições disputadas na temporada.