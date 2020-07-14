Paulo Victor completa três anos no elenco do Grêmio

A terça-feira marca uma data especial para o goleiro Paulo Victor. Foi em um 14 de julho que o arqueiro foi apresentado no clube e, hoje, completa três anos vestindo a camisa do Grêmio. Em sua primeira partida pelo clube gaúcho mostrou seu cartão de visitas. Diante do Atlético-MG, pelo Brasileiro de 2017, o jogador defendeu um pênalti de Robinho na vitória gremista por 2 a 0. Desde sua chegada atuou em 92 partidas, 47 vitórias, 23 empates e 22 derrotas. Além do aproveitamento de 59,42% conquistou cinco títulos. No ano passado foi herói do bicampeonato gaúcho ao defender três pênaltis no Gre-Nal decisivo e entrou para a história da competição ao sofrer apenas um gol em todo o campeonato. No mesmo ano, Paulo Victor foi o goleiro menos vazado entre todos os goleiros titulares da Série A com média de 0,67 gol sofrido por jogo, somando todas as competições disputadas na temporada.
‘Fico feliz em completar mais um ano aqui no Grêmio. Vivi e vivo bons momentos aqui, conquistes títulos importantes junto com meus companheiros, alcancei metas pessoas, sigo trabalhando e almejando muitas coisas. Agradeço a todos que confiam no meu trabalho, a comissão técnica, direção e torcedores. Realizei um sonho de estar aqui e atuar pelo Grêmio. Sempre estarei pronto para quando o grupo e o clube precisarem de mim’, diz o camisa 1 do tricolor.
Titular na temporada passada, o jogador chegou a sua melhor marca de gols sofridos por um clube em sua carreira. Disputou 56 jogos e sofreu apenas 37 gols, resultando em uma média de 0,67 gol sofrido por partida. Além disso resultou em um aproveitamento de 66,07% com 33 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.